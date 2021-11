Tentativo di salvataggio di 800 migranti sull’isola di Lampedusa

Gli agenti hanno combattuto le onde per salvare più di 70 immigrati In barca a vela a Lampedusa, Sopra Italia. Inoltre, altre 800 persone stanno aspettando sulla nave Nave umanitaria Le autorità devono concedere il permesso di sbarcare.

Ulteriore 1.100 immigrati Ci sono due navi ONG CI e SOS Mediterraneo In attesa che un porto approdi. Li avevamo Recuperato nel Mediterraneo Nelle ultime 48 ore.

Sea Eye 4 si trova a Grande pesca a due livelli C’erano 400 persone lì dentro e l’acqua è filtrata lì dentro. L’ha posizionato vicino alla nave Rice Above.

Dal salvataggio, ci sono state più di 800 persone a bordo della nave e altre 400 sono state soccorse in varie operazioni nelle ultime 48 ore.

Isler ha detto Malta ha ignorato le notifiche telefoniche Allarme di emergenza in mare, anche se la nave si trova nella sua zona di ricerca e soccorso.

Porto di sbarco

Situato sulla spiaggia Sea-I4 L’isola italiana di Lampedusa Per rifugiarsi di fronte al maltempo e in attesa che le autorità italiane forniscano un porto per lo sbarco.

Hanno finora quest’anno Atterrato 53.836 immigrati in Italia, Quasi il doppio dei 29.267 registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Lo ha precisato il ministero dell’Interno.

L’Italia è una delle principali destinazioni per gli europei, principalmente dalla Tunisia e dalla Libia.