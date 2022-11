Torna l’inverno e tornano i corvi neri

Black Cruz, leader mondiale nello sci, nello sci freestyle e nello sci, non aspetta che il ghiaccio si stabilizzi finalmente e che i colori delle loro tavole si riflettano nella polvere soffice che tutti stavamo aspettando.

In attesa del giorno stabilito, hanno presentato la loro nuova gamma FW22.

Atreus: la terza rigenerazione di una delle più iconiche Grandi Montagne

Lanciato nel 2014 e ora migliorato per la terza volta, Atris è più versatile, potente e accessibile che mai.

Progettato per gli sciatori che cercano di godersi la neve fresca, ma vogliono prestazioni impeccabili in tutti i tipi di condizioni, conserva il telaio e le misure che lo hanno reso famoso, ma incorpora un nuovo design e una costruzione semi-migliorata che garantisce che lo sci da 105 mm soddisfi gli obiettivi del sciatori più esigenti.

CAPTIS: un classico gioco all-terrain, ora reso ancora più semplice

Un altro modello Black Crows rinnovato quest’inverno è il Captis, che migliora la costruzione per una maggiore maneggevolezza, una presa più forte e uno sci più solido; Caratterizzata da un design completamente nuovo, la scarpa da 90 mm di Captis ti farà oscillare dentro e fuori dal sentiero, indipendentemente dalle condizioni.

OVA FREEBIRD: Portale dello scialpinismo

L’Ova, un pilastro della gamma Freebird, è stato completamente rinnovato dopo nove anni nella gamma con un nuovissimo nucleo semicap che esalta le caratteristiche semplici, accessibili e maneggevoli dello sci. La sua leggerezza funziona senza nulla togliere alle prestazioni in discesa, che rimangono comode, dinamiche e divertenti grazie alla potenza extra aggiunta dal nuovo nucleo.

CAMOX FREEBIRD: E’ possibile salire a bordo comodamente e scendere velocemente

Rinomati per la giocabilità su tutta la neve derivata dal DNA del Freestyler, gli sci di media larghezza della gamma Freebird – 95 mm sotto i piedi – sono stati rinnovati per garantire prestazioni ancora migliori in termini di stabilità e aderenza ad alta velocità: uno sci per esplorare la tua creatività su qualsiasi neve.