29 dicembre 2013. Stazione Meribel nelle Alpi francesi. Sono passati quasi dieci anni da quel fatidico incidente che cambiò la vita della famiglia Schumacher. Il mondo dello sport si è rivolto a Michael Dopo essere caduto con la testa, è rimasto gravemente ferito. Dopo di ciò non si seppe molto. È rimasto in coma per sei mesi, uscendone nel giugno 2014, e un decennio dopo, le informazioni continuano a raggiungerlo in modo intermittente. Anche se il documentario Netflix a cui ha partecipato la sua famiglia indicava che la situazione non era buona. A rivelarlo è stata la moglie Corinna Michael “Qui, diverso, ma qui.” A loro interessa solo mantenere intatta la volontà del tedesco, ovvero “mantenere segreta la sua salute”.

A parte la sua famiglia, ci sono pochissimi fortunati lì dentro Quel segreto che si sono formati attorno al personaggio di Michael Schumacher. Non è che stiano rivelando qualcosa che prima non si sapeva. Devono essere persone molto vicine all'ambiente del pilota tedesco, ma sono molti quelli che osano ricordare la sua personalità nel motorsport, e tra questi c'è l'ultimo che ha parlato del sette volte campione di Formula 1, Kan. Stefano Domenicali, Direttore esecutivo di Grande circo. A pochi giorni dall'altro anniversario dell'incidente, l'italiano conferma che “sembra fosse ieri” quando è successo tutto. “Sono episodi che cambiano la vita delle persone. La situazione è molto complessa a livello umanitario”. Lo spiega in un talk in opinione.

Come al solito non entra nei dettagli della sua condizione, ma ricorda la fragilità e la gravità di tutta questa situazione, che ancora colpisce il mondo: “Per rispetto verso lui e la sua famiglia, dobbiamo stargli vicino. ” Mentre questa situazione difficile continua, ciò che c’è tra me e la mia famiglia rimane privato. Ma vivere così per dieci anni è qualcosa che non augureresti mai nemmeno ai tuoi peggiori nemici. Ma proprio per il suo desiderio di preservare i momenti migliori di uno dei più grandi piloti che la Formula 1 abbia mai visto, Domenicali lo ricorda come un atleta affamato. Soprattutto nella stagione 1999, quando un incidente gli impedì di conquistare il suo primo mondiale con la Ferrari: “La squadra non ha mai accusato la squadra di alcun problema, e ha avuto l'opportunità di farlo. A Silverstone 1999, ha avuto un incidente e si è rotto entrambe le parti.” Il problema era che il bullone del freno non era stretto abbastanza. Ma non hai mai sentito nulla di negativo e non ha mai detto che la squadra abbia commesso un errore. Alla fine, scoprirai che tutti stanno lottando più duramente per te in questa situazione.

“Michael non è mai stato felice”, ha assicurato Nico Rosberg Podcast Perché “Ho sempre voluto vincere”. Questo ricorda la stella mondiale che ha già vinto tre campionati consecutivi: “Il nostro sport è sempre stato caratterizzato dalla dualità, dalla combinazione tra una macchina molto forte e un pilota eccezionale. Con Max Verstappen abbiamo un pilota maturo nella gestione della gara e nella classifica. In questo senso mi ricorda Michael, non lascia niente a nessuno. Nessuno però potrà sostituire il tanto mancato Schumacher, nemmeno chi condivide il cognome con i grandi. Kaiser.

