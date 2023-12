Cena ad Andorra A prescindere dal risultato di Rodriguez

Eusebio Unzue si è recato all’Auditorium Telefónica di Madrid, in occasione del centenario dell’azienda, iniziata con la squadra ciclistica nel 2011, per assistere al lancio della squadra per il 2024. Lo stesso Eusebio (68 anni) A lui si deve la rivelazione sul palco della leadership della sua squadra nei Grandi Giri, con Nairo Quintana al Giro, Enrique Mas al Tour ed entrambi alla Vuelta. Tra le dieci aggiunte alla squadra per l’anno 2024, la più importante è Nairo Quintana (33 anni), che ha lasciato la squadra nel 2020. La stagione in cui ha debuttato in Arkea.

Lì ha corso fino al 2022, quando è risultato positivo al tramadolo (sostanza vietata dal prossimo 1 gennaio). Ciò lo causò l’esclusione dal Tour quell’estate, dove arrivò sesto, e la sua squadra non gli permise di partecipare alla Vuelta., quando era già in Olanda all’inizio. L’odissea di Nairo è iniziata allenandosi giorno dopo giorno, ma senza attrezzature e senza i numeri per gareggiare ancora. Oltre un anno in bacino di carenaggio e quando quasi tutto sembrava perduto, è apparsa Movistar. Ha ottenuto 40 vittorie su 51, tra cui la Vuelta, il Giro e il podio al Tour de France…

“Ha ancora cose interessanti da offrirci. È un corridore che ha contribuito molto a questa squadra”. Unzwe ha detto ad AS dopo lo spettacolo. Nella quarta tappa della Vuelta (29 agosto) Andorra ha ospitato la partenza. Nairo di solito resta lì, e lui si è fermato a salutare e parlare con Eusebio. ““Sì, quel giorno era importante e abbiamo anche cenato”, ha detto Eusebio riferendosi alla trattativa per il ritorno del colombiano. All’epoca, Carlos Rodriguez lasciava la Movistar nonostante l’accordo fosse chiuso. “Forse, se Carlos venisse, E Nairo continuerà ad arrivare. “Non lo ha influenzato, erano solo cose diverse.”. Anche se questo obiettivo non è ancora stato raggiunto, un altro processo è ancora in corso: la ricerca di un secondo sponsor.

