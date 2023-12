Con Arias il Fluminense vuole spezzare il dominio europeo nel Mondiale contro il City

Fluminense con il colombiano Giovanni Arias Giocherà la finale del Mondiale per club contro il Manchester CityGli attuali campioni della Conmebol Libertadores e della Champions League misureranno la loro forza venerdì al King Abdullah Sports City Stadium.

I campioni della CONMEBOL Libertadores e della Champions League misurano la loro forza nella finale del Mondiale per club. Foto: Getty Images

La squadra brasiliana, un mese dopo aver vinto il suo primo titolo Libertadores, ha rallentato un po’ e ora prenderà in carico una città che una volta sembrava invincibile, ma che attualmente sta attraversando un momento irregolare. Nell’ultimo mese, il City ha vinto tre partite, pareggiato due e perso una, e la sua forma lo ha portato al quarto posto in Premier League.

Le due squadre si erano appena disputate la Coppa del Mondo per club dalle semifinali, con il Fluminense in vantaggio dopo aver lasciato in trasferta gli egiziani dell’Al-Ahly, i brasiliani che vincono 2-0 e Arias che apre le marcature con un rigore massimo . Al 71esimo minuto.

Da parte sua, il Manchester City ha sconfitto 3-0 i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, con gol di Hobrayten, Kovacic e Bernardo Silva. La vittoria ha calmato un po’ le cose dopo il pareggio casalingo della Premier League contro il Crystal Palace.

L’obiettivo del Fluminense, guidato da Fernando Diniz, ora è quello di spezzare il dominio dei club europei ai Mondiali. L’ultima volta che una squadra sudamericana è riuscita a conquistare il titolo del torneo è stata nel 2012, quando il Corinthians riuscì a battere il Chelsea.

Il colombiano John Arias, oltre al titolo Libertadores con il club, ha collezionato un totale di 60 partite in questa stagione, nelle quali ha contribuito con 12 gol e fornito 17 assist.

Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, nonostante siano tornati ad allenarsi con la squadra, non potranno partecipare alla finale contro il Fluminense, in quanto il regolamento prevede che solo gli stessi 23 giocatori della squadra selezionata per la semifinale. si possono giocare le finali. Partita per il titolo. L’argentino Julian Alvarez sarà titolare nella squadra guidata da Pep Guardiola. Da parte sua, l’Influenza ripeterà la stessa formazione formata contro l’Al-Ahly.

Guardiola non ha esitato a elogiare il rivale sudamericano in vista della finale del Mondiale per club: “Adoro la preparazione. Adoro il modo in cui si relazionano tra loro e il rispetto che hanno sempre per la palla”.

Possibili configurazioni

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rhodri, Kovacic; Bernardo, Foden, Grealish; Álvarez.

Fluminense:Fabio; Xavier, Nino, Milo, Marcelo; André Martinelli. Arie, Gansu, Qinu; rubinetto.