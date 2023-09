John Eisner: molto più di un semplice grande invio | Giro dell’ATP

Il ritiro di John Isner segna la fine di un incubo per i suoi rivali nell’ATP Tour. Viene espulso un calciatore che nella sua carriera ha effettuato complessivamente 14.450 tiri diretti. Ma la verità è che nessuno è contento che l’uomo con il maggior numero di assi finisca la racchetta.

Il 38enne ha avuto una carriera stellare da quando ha lasciato l’Università della Georgia nel 2007, ottenendo il massimo dai suoi 2,08 metri. L’americano è stato il n. 1 di fine anno nella classifica ATP di Pepperstone per nove anni su otto tra il 2012 e il 2020, ed è anche riuscito a rimanere nella top 20 per tutti gli anni 2000, terminando con 489 vittorie, che lo lasciano nella top 60. giocatore nella storia dell’ATP Tour.

“Sono molto orgoglioso di essere il primo americano, non so quanti anni fa. Ho mantenuto la mia classifica per molto tempo”, ha detto Isner prima di concludere la sua corsa agli US Open 2023. Sono molto orgoglioso della preparazione che mi ha impegnato giorno dopo giorno e anno dopo anno, mi sono divertito moltissimo”.

“Penso di aver superato le mie aspettative. Non avrei mai immaginato di avere così tanto successo per così tanto tempo… Ci sono ovviamente molte partite a cui mi piacerebbe tornare, ma mi sono preparato al meglio 17 anni. Non mi pento di nulla, questo è già qualcosa. Certo”.

Amichevole e attento sia ai media che ai suoi compagni di squadra, Isner ha sempre il senso dell’umorismo riguardo al suo stile di gioco dominato dal servizio. È stato anche generoso con il suo tempo, che ora trascorrerà a casa a Dallas con sua moglie Madison e i loro quattro figli.

L’intera famiglia Isner si è recata a Wimbledon quest’anno, poiché l’americano voleva che tutti vivessero Londra prima di ritirarsi.

L’All England Club è stato un luogo speciale per l’americano durante tutta la sua carriera. E nella sua seconda apparizione a Wimbledon 2010, dopo aver esordito con il suo primo titolo quell’anno ad Auckland, ha giocato la partita più lunga nella storia del tennis, battendo Nicolas Mahut 70-68 nel quinto set dopo 11 ore e 5 minuti.



John e Maddie Isner con Hunter Grace (4), Hobbs (3), Mack (1 1/2) e Chappelle (2 mesi) a Wimbledon quest’anno.

In quella famosa partita, Isner sarà sempre presente. Soprattutto a Wimbledon. Ma la sua carriera è andata oltre questo straordinario aneddoto, poiché nel 2018 è arrivato a giocare la sua prima semifinale del Grande Slam sul terreno inglese. Questa prestazione, terminata al quinto set contro Kevin Anderson 26-24, lo ha aiutato a ritagliarsi una posizione di vertice nella classifica ATP di Pepperstone, numero 8 del mondo. Ci è riuscito anche dopo aver vinto il suo primo titolo ATP Masters 1000 poco prima a Miami, e il suo anno stellare gli ha permesso di fare il suo debutto alle Nitto ATP Finals quella stagione.

Dopo aver vinto a Miami all’età di 33 anni, battendo in finale in tre set Alexander Zverev, l’americano è diventato il campione più anziano a vincere il suo primo torneo Masters 1000. Un anno dopo, è a una vittoria dal ripetere quell’impresa nel sud della Florida. prima di perdere contro Roger Federer nella finale del 2019. Isner ha raggiunto un totale di cinque finali al Masters 1000, dopo averlo fatto anche a Indian Wells (2012) con Federer, a Cincinnati (2013) con Rafael Nadal e a Parigi (2016) con rugiada. Murray.

Oltre ad aver raggiunto la finale di tutti e tre i tornei ATP Masters 1000 svoltisi negli Stati Uniti, ha anche raggiunto due volte i quarti di finale agli US Open (2011 e 2018). E l’americano non ha mai mancato un grande slam in casa, dopo aver esordito lì e aver raggiunto il terzo turno nel 2007. In 17 partite tra il 2007 e il 2023, Isner ha chiuso con un record di New York di 32-15, con una percentuale di vittorie del 68%: è il suo record. Miglior percentuale di vittorie in uno Slam.

Quattordici dei 16 titoli ATP Tour di Isner sono arrivati ​​sul suolo americano, inclusi i suoi sei titoli ad Atlanta, dove ha vinto l’ultima volta nel 2021. Detiene anche il record del torneo con quattro titoli a Newport, più altri due titoli Winston. Salem e Oakland e un altro a Houston.

Isner ha vinto altri otto titoli ATP, di cui cinque al Masters 1000. Il suo servizio superbo e il tocco morbido a rete, insieme alla sua personalità imponente in campo, sono stati la combinazione perfetta che ha aiutato Isner a salire al numero 14 della classifica. Pepperstone ATP Doubles Rankings 2022. Quell’anno vinse il Sunshine Double con Jack Sock (Indian Wells) e Hubert Hurkacz (Miami). Quell’anno raggiunse anche la finale a Roma, dove formò una strana coppia con Diego Schwartzman (1,70 m).

Isner ha anche un impressionante record di doppio per 4-1 nella Laver Cup, apparendo nelle prime quattro edizioni difendendo la squadra del Resto del Mondo. Isner è stato anche un classico nella squadra di Coppa Davis con gli Stati Uniti, collezionando 18 presenze nelle qualificazioni dal 2010 al 2021 con 15 vittorie in singolo e altri due in doppio.

“Ho avuto molti momenti fantastici e alcuni non così belli”, ha detto Isner. “Alcuni momenti incredibili in Coppa Davis. Ho battuto Roger Federer in Svizzera una volta. È stato fantastico. La pista era così brutta, rimbalzava male ovunque. Non gli piaceva. Ero tipo. “La pista peggiore, la migliore per me!” ha detto. ha scherzato.

“Non sono le partite in singolo che mi piacciono di più, sono i ricordi che ho con i miei amici in pista. E poi gli ultimi tre, quattro, cinque anni con la mia famiglia. È stato molto speciale”.