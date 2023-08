Ecco come questa stagione influenzerà il 24-25

EIl calcio si incontra Prima della stagione finale della UEFA Champions League come la conosciamo. Il look che l’ha resa famosa cederà ad una nuova squadra di 36 persone fino agli attuali 32 Nella fase a gironi, che sparirà anche così campionato virtuale.

Il sorteggio di Champions League di oggi a Monaco avrà molto a che fare con questo da quel momento in poi Due di questi posti andranno ai campionati con i migliori risultati complessivi ottenuti dai rispettivi club in Europa nella stagione precedente.Cioè quello che comincia al Grimaldi Forum, nella capitale del principato. Gli altri due sarebbero quinti nel ranking UEFA accumulato negli ultimi cinque anni E un’altra andrà a un campione nazionale in più rispetto a chi gioca contro il campione precedente.

Tutti si sommano

Ogni risultato di una squadra spagnola avrà una copia esatta nel resto, Perché un buon anno nelle competizioni europee può portare al quinto risultato della squadra in Champions League. Questa misura favorisce i tornei più forti, che sono quelli che solitamente ottengono i migliori risultati europei. Nelle ultime due campagne sono stati loro i beneficiari Inghilterra due volte, Olanda e Italia.

La Spagna ha in questa campagna cinque squadre nella massima competizione per avere successo Siviglia In Europa League, che è passata dall’essere fuori Europa all’entrare dalla porta principale in Coppa dei Campioni. Due stagioni fa lo era Villarreal che hanno seguito lo stesso percorso.

Otto partite

Nel 2024-25 il nuovo formato it Garantisce otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, senza sistema di andata e ritorno. I risultati entreranno a far parte del campionato che Le migliori otto accedono agli ottavi. Dal 9° al 24° posto si qualificano per gli spareggi per trovare uno sfidante.

Nella differenza di prima fase Non potranno giocare contro rappresentanti della propria federazione. Non ci sarà nessun duello tra gli spagnoli. Tuttavia, è possibile che una squadra affronti due squadre dello stesso paese. E la novità è che si giocherà anche giovedì. La Federcalcio europea (UEFA) ha deciso di aumentare il peso delle sue competizioni regalando loro una settimana esclusiva. In esso si giocherà solo la Champions League campionato europeo Oppure verrà semplicemente giocato conferenza. Ciò avverrà nella prossima stagione, nella quale arriverà un modello diverso per competere a tutti i livelli.