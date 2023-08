Juan Pablo Varelas ha concluso il suo debutto agli US Open

Lui gioca 1:01 I bar non riescono a tenere il passo con i favoriti locali Il peruviano è stato eliminato al secondo turno degli US Open da Taylor Fritz.

L’americano Taylor Fritz (n. 9 del ranking ATP) ha messo fine al cammino del peruviano Giovanni Paolo Varelas (n. 74) a New York: 6-1 6-2 6-2 nel secondo turno del torneo. US Open.

Juan Pablo Varelas è stato eliminato dagli US Open. foto ap

Varelas ha salutato il torneo, ma ha scritto la storia del tennis nel suo paese. La sua vittoria al primo turno su Miomir Kecmanović è stata la prima di un giocatore peruviano in questa competizione dai tempi di Luis Horna nel 2007.

Inoltre, questo è diventato il secondo torneo importante in cui ha ottenuto almeno un successo. Agli Australian Open e a Wimbledon non ha ancora superato il primo turno. Al contrario, ha offerto una prestazione indimenticabile al Roland Garros quando ha raggiunto gli ottavi di finale in questa stagione.

In termini di classifica, è salito di sei posizioni al numero 68. Va notato che c’è ancora molta strada da fare e alcuni tennisti possono superarla.

Da parte di Fritz, ha raggiunto il terzo turno degli US Open per la terza volta in carriera (2018 e 2020). Cercherà il suo posto nella prossima partita contro la Repubblica Ceca Jacob Mensik (N. 206, 17 anni).

