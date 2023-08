Osasuna crede nella caccia alle streghe

Osasuna cercherà il suo millesimo traguardo con questa personalità indomabile che lo caratterizza e spesso lo fa crescere di fronte alle grandi avversità. Contro il Brugge che sta vivendo un ottimo momento, Arasate proverà a replicare l’atteggiamento di Figo e Valencia in campionato per tornare in Belgio, o almeno andare ai supplementari.

Come arrivare a Bruges

La squadra belga arriva al secondo turno europeo contro l’Osasuna con una sola sconfitta nelle nove partite ufficiali disputate in questa stagione. Gli uomini di Ronnie Dila hanno mostrato anche un enorme potenziale offensivo in questa conferenza, segnando 13 gol nelle cinque partite giocate. Potenziale che si riversa nella Jupiler Pro League, dato che deriva dalla vittoria per 0-5 o 7-1 nelle ultime due partite. Dati di cui gli abitanti di Arrasate dovranno tenere conto se intendono rialzare il pareggio. Indispensabile per allacciare i jeans da sposa.

Come raggiungere Osasuna?

Se i navarresi hanno dimostrato qualcosa in questo inizio di stagione è che stanno facendo bene lontano da Pamplona. I due risultati ottenuti in campionato in casa contro Celta e Valencia (0-2 e 1-2) saranno degni della sopravvivenza della squadra di Rojío in Europa. Inoltre, la corsa alla vittoria in extremis al Mestalla costituisce un importante colpo morale di fronte alla difficile visita in terra belga. Arrasate, per affrontare la battaglia con garanzie, e per rimettere in campo tutte le sue forze.

duello di festa

Olsen contro Chimy Avila. L’esterno danese attacca di petto il tavolo dei belgi e sarà ancora una volta un tormento partendo dalla fascia per la difesa di Rojillo. Chimi, che torna nell’appuntamento europeo, ha segnato anche all’andata, e la sua personalità e il suo fiuto sembrano essere le chiavi per far credere agli Arasati al ritorno. Marcatori, sbilanciati e abbastanza carismatici da guidare la sua squadra.