Quello che era un segreto di Pulcinella è già diventato realtà. Come l’AS ha potuto confermare, il Girona ha completato il trasferimento di Santi Bueno al Wolverhampton. La squadra inglese pagherà 13 milioni di euro per l’80% del passaggio del giocatore, lasciando il 20% della futura cessione ai catalani, e firmerà fino al 2029. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

Girona e Wolverhampton erano condannati a capirsi. Come AS aveva già previsto, già da alcuni giorni erano in corso trattative con alcuni lupi che volevano finalizzare il trasferimento il prima possibile. Nonostante la clausola Charua fosse fissata a 25 milioni, alla fine se ne andrebbe con una cifra molto inferiore a quanto pattuito. La sua buona vendita aiuterà il Girona FC a crescere nei prossimi anni.

Il difensore 24enne è diventata la vendita più costosa nella storia del club, superando altri pesi massimi come il Porto (10), Bono (4) o Oriol Romeo di quest’estate (3,5). Con questo passaggio Santi Bueno potrà anche dimostrare di essere il difensore più costoso della storia dell’Uruguay. Santi si è fermato questa mattina a La Viña per salutare i suoi compagni di squadra. Viaggerà tutto il giorno a Wolverhampton per superare le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto.

Alcuni lupi sono in stasi

L’inizio della stagione dei “lupi” non è stato come dovrebbe essere. Sebbene Julen Lopetegui abbia detto “arrivederci” al club due giorni dopo l’inizio della stagione, Gary O’Neill non è riuscito a cambiare il volto del progetto Wolverhampton. Le terribili perdite dell’Inghilterra – Diego Costa, Rubén Neves, Raul Jimenez o Nathan Collins – che di questi tempi potrebbero includere la perdita di Mateus Nunes, sono state terreno fertile per le dimissioni di Lopetegui.

Nelle tre partite giocate finora, i Wolves sono riusciti a malapena a vincerne una, contro l’Everton. Santi Bueno arriverà nella squadra cittadina con il testimone di essere il nuovo maresciallo del vetriolo, un’area che perdeva, ma con l’arrivo dell’uruguaiano potrà essere nuovamente efficace. I lupi vogliono competere di nuovo.