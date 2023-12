Il Tottenham batte l'Everton ed entra in zona Champions

Tottenham Ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, Beneficiario dell'assenza del Manchester CityChi non ha giocato la sua partita nella diciottesima giornata di premier League Per condividerlo Coppa del Mondo per club, Raggiunta la zona Champions League.

L'australiana Ange Postecoglou ha continuato la sua serie positiva. Si è lasciato alle spalle la crisi che lo ha colpito un mese fa Ora accumula una vittoria dopo l'altra. Anche se con difficoltà come quelle affrontate dall'Everton (2-1), arrivato a Londra splendente, con quattro vittorie consecutive che lo hanno portato fuori dalla zona retrocessione.

Heung-Min Son esulta: il coreano segna il secondo gol contro l'Everton. Immagini Getty

La squadra di Sam Dyche non si è arresa fino alla fine e, nonostante fosse sotto di due gol, ha lottato senza sosta e ha trovato il pareggio. Ma il portiere locale Guglielmo Vicario schiva la palla e salva il Tottenham.

Il buon inizio dei londinesi è stato premiato e i londinesi sono entrati presto in partita. Ha avuto molto a che fare con questo. L'iperattività di Brennan Johnson era presente in entrambi i golanche se non ne ha segnato nessuno.

Prima, dopo nove minuti, manda in rete uno splendido cross dalla destra Richarlison ne ha approfittato per battere Jordan Pickford, senza alcuna scelta. Era una finitura rifinita a mano.

Il secondo, dopo il nono, il diciottesimo, Autografato dal coreano Heung Min Son. L'asiatico ha raccolto un rimbalzo di Pickford su un bel tiro di Brennan Johnson.

Con troppo vantaggio e troppo velocemente, gli Spurs hanno rallentato e l'Everton si è ripreso. Prima della fine del primo tempo riesce a ridurre le distanze con un potente tiro di Jack Harrison che Vicario blocca, e dopo un'ora è il palo a salvare il Tottenham. Al-Hadid ha bloccato un tiro di James Garner.

Nel caso contro Dejan Kulusevski aveva la possibilità di pronunciare una sentenza. Si è ritrovato con spazio, ma Jordan Pickford è stato all'altezza della situazione e ha lasciato il punteggio com'era.

Lo era ancora Dominic Calvert-Lewin segnerà ma verrà annullato dal VAR a causa di un fallo precedente. Il Tottenham, che stava vivendo i suoi momenti peggiori, ha tirato un sospiro di sollievo.

Il gol del portoghese Andre Gomez è salito sul tabellone all'82'. Nell'angolo, giustiziato da James Garner e rimosso da Brennan Johnson. Il portoghese ne approfitta per passare un cross e battere Guglielmo Vicario.

Il portiere locale ha impedito il pareggio. Cinque minuti prima della fine della partita, ha bloccato un tentativo di Arnaut Danjuma, che ha segnato il gol finale della partita nei tempi di recupero, ma il suo tiro è andato alto.