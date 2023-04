©Reuters. ChatGPT: AI risponde alla domanda: qual è il miglior altcoin?



BeInCrypto – Quale criptovaluta sta guardando ChatGPT? L’intelligenza artificiale ha servito il suo verdetto condividendo con noi l’altcoin che ha il maggior potenziale.

Dopo aver valutato duelli elettrici come Ripple vs. SEC o Shiba Inu vs. Dogecoin e ChatGPT hanno fatto una previsione sui migliori altcoin nel mercato delle criptovalute. L’intelligence ha fatto la sua scelta e sono state suggerite alcune grandi lettere maiuscole.

Ethereum: il miglior Altcoin secondo ChatGPT!

Un chatbot esperto su Ethereum? Non necessariamente, ma comunque l’intelligenza artificiale sa riconoscere i punti di forza del token sviluppato da Vitalik Buterin. Infatti, da quando AI ha rivelato, secondo loro, Ethereum è stato il miglior altcoin sul mercato. Questo è per molte ragioni.

Discuti con ChatGPT

Tra i principali argomenti utilizzati da un chatbot ci sono, Ci sono in particolare contratti intelligenti o la possibilità di creare piattaforme decentralizzate. Ma anche così, la crescente adozione di Ethereum gioca un ruolo importante nello sviluppo della valuta.

Infatti, dopo Bitcoin, Ethereum è l’asset che riceve più supporto dalle istituzioni. Infine, Ethereum è in continua evoluzione e mira a migliorare il funzionamento della blockchain. Con il passaggio alla prova della posta in gioco, la blockchain ha mostrato una certa scalabilità.

Tuttavia, ChatGPT ha riconosciuto il valore di molti altri altcoin nel mercato delle criptovalute, come BNB, Cardano, Solana o persino Polkadot e Avalanche.

Queste sono le 3 criptovalute preferite di ChatGPT!

Ma nonostante ciò, l’IA ci ha chiesto anche quali sono le prime 3 criptovalute. In particolare, sono stati selezionati i tre token più grandi nel mercato delle criptovalute (diversi dagli altcoin).

La classifica parla chiara per ChatGPT, che ha piazzato Bitcoin, la criptovaluta più antica del mondo, al primo posto. Niente di sorprendente, da allora L’IA ha già indicato che BTC è il vincitore prima del suo duello contro Ethereum:

“Sulla piattaforma, posso mettere Bitcoin al primo posto, Ethereum al secondo e Binance Coin al terzo.”

Per Bitcoin, il prodotto OpenAI ci dice proprio questo Un asset può essere utilizzato come riserva di valore. Questo, insieme alla sua offerta limitata, sono i principali vantaggi della creazione di Satoshi Nakamoto. Al secondo posto c’è Ethereum, per le suddette qualità.

Infine, il token Binance, BNB Coin, è al terzo posto. Il suo punto principale si basa sul fatto che È il token originale del più grande scambio di criptovalute al mondo. BNB occupa un posto nell’ecosistema di Binance e nella BNB Chain. Nima per continuare a svilupparsi.

L’utilità di questi tre token non è più dimostrata, a differenza di altre valute nel mercato delle criptovalute. Infine, l’IA ci ha detto come organizzerà il suo portafoglio di criptovalute.

Discuti con ChatGPT

Sebbene Bitcoin sia erroneamente classificato come altcoin, È in BTC che ChatGPT è disposto a mettere il 50% del suo capitale di investimento. Successivamente, investirà il 30% in Ethereum e il 20% in BNB Coin.

Possiamo dire che l’IA è molto cauta, in quanto sembra intenzionata a scommettere sul maggior cap del mercato delle criptovalute. Pertanto, non ci sono ospiti a sorpresa nel portafoglio di investimenti di ChatGPT.

