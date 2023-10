Il programma pilota SEPTA ha utilizzato la tecnologia AI per migliorare i servizi di trasporto – Telemundo 62

SEPTA ha condotto uno studio assistito da telecamere sull’intelligenza artificiale (AI) durante i primi mesi di quest’anno, che ha contribuito a scoprire problemi di sicurezza su diverse linee di autobus urbani.

Questo studio, che consisteva in un programma pilota di 70 giorni, ha registrato una media di quattromila violazioni a settimana.

Il progetto pilota è stato implementato in collaborazione con Hayden AI, acquisendo dati preziosi che mostrano risultati come dove i veicoli sono parcheggiati illegalmente nelle zone di transito degli autobus.

I risultati hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza delle persone sui problemi di sicurezza che queste violazioni creano e comunicare soluzioni alle forze dell’ordine.

“Questo studio ci fornisce dati che dimostrano chiaramente l’elevata frequenza di queste violazioni e come possiamo utilizzare la tecnologia per combattere questi problemi. Ridurre queste violazioni migliorerà la sicurezza di ciclisti, pedoni e automobilisti, oltre a rendere il nostro servizio di autobus più efficiente. efficiente”, ha affermato Leslie S. Richards, CEO e direttore generale di SEPTA. Efficace e affidabile.”

Nell’ambito del programma, hanno selezionato due rotte con il maggior numero di ritardi. Route 21 e Route 42, attraverso le quali viaggiano circa 10.000 passeggeri al giorno.

Sulla base delle telecamere AI, alcuni dei risultati che hanno scoperto sono stati:

E più di 36.000 ostruzioni nei passaggi pedonali e nelle fermate degli autobus in centro, anche a West Philadelphia e in parte di Upper Darby.

32mila multe per sosta nelle stazioni degli autobus

Il 50% delle fermate degli autobus a volte si rompe.

Inoltre, in questo studio hanno notato che più di 10.000 passeggeri hanno subito ritardi nelle loro rotte e altre interruzioni del servizio.

Sebbene la città abbia approvato l’uso dell’intelligenza artificiale per essere implementato come sistema di supporto fisso per la Philadelphia Parking Authority, l’obiettivo è posizionare più segnali sulle strade.

È possibile visualizzare il rapporto completo (in inglese) sul programma pilota SEPTA che utilizza questa tecnologia Qui.

Leggi in inglese qui