Astrobotic e UCF collaborano per condurre test di volo del razzo Xodiac

Astrobotic, leader nei razzi riutilizzabili a decollo verticale e atterraggio verticale (VTVL), ha completato una campagna di test di volo a Mojave, in California, grazie a una collaborazione con l’Università della Florida Centrale (UCF), che ha aggiunto nuove dimensioni alla luna esplorazione. .

Campagna di prova Consiste in quattro voli di successo a bordo dell’avanzato razzo Xodiac VTVL di Astrobotic, progettato specificamente per analizzare le capacità dell’innovativo sensore laser Ejecta STORM di UCF. Questo sensore laser avanzato, sviluppato dal professor Phil Metzger, mira a far luce sulle interazioni tra il getto del razzo e la regolite lunare, un fenomeno noto come interazioni getto-superficie (PSI). L’importanza di questa ricerca non può essere sottovalutata, poiché contribuisce a preparare l’umanità al previsto ritorno sulla Luna nell’ambito del programma Artemis della NASA.

Questi voli di prova di successo sono stati organizzati dalla divisione propulsione e test di Astrobotic. È importante sottolineare che il personale, i veicoli e le risorse coinvolte in questo sforzo provengono da Masten Space Systems, una società acquisita da Astrobotic a settembre. Il razzo Xodiac di quarta generazione di Astrobotic svolge un ruolo cruciale nella simulazione degli atterraggi lunari e planetari. Testare sistemi e strumentazione di volo, mitigare i rischi e sviluppare la predisposizione della tecnologia per applicazioni terrestri e spaziali.

Il completamento della campagna della scorsa settimana è una testimonianza dell’impressionante record di volo di Xodiac, con oltre 150 voli riusciti, un risultato notevole senza eguali per qualsiasi altro razzo attivo, con un track record impeccabile di successo al 100% nelle sue missioni. Inoltre, questa pietra miliare segna anche il 20° anniversario di Masten, un’azienda che ha svolto un ruolo fondamentale nella storia dei razzi riutilizzabili, avendo accumulato più di 600 voli di successo utilizzando VTVL.

David Masten, ingegnere capo della divisione propulsione e test di Astrobotic, ha espresso soddisfazione per il continuo successo di Xodiac, sottolineandone la riutilizzabilità e l’eccezionale valore che offre ai suoi clienti. La fusione di Astrobotic e Masten Space Systems ha sicuramente rafforzato la loro posizione nell’esplorazione spaziale.

Stefan Lamb, autista del lancio Xodiac presso Astrobotic, ha espresso la sua gratitudine per il lavoro di squadra che ha permesso loro di riprendere le operazioni di volo. La fusione con Astrobotic ha aperto nuove opportunità e il suo team continua a impegnarsi a fornire un servizio di prima classe ai propri clienti e agli altri reparti all’interno dell’organizzazione.

Dopo aver raggiunto questo importante risultato, Astrobotic si sta preparando per il suo programma clienti 2023che include campagne di test per la NASA e Draper, oltre a sostenere gli innovatori della tecnologia spaziale nella ricerca di sovvenzioni per futuri test di volo.

Il prossimo progetto di Astrobotic con Xodiac si concentrerà sulla facilitazione dei test di volo per i tre team vincitori di TechLeap, un programma gestito dal programma Flight Opportunities della NASA. Questi team hanno sviluppato sistemi innovativi per rilevare i pericoli da un’altezza di almeno 250 metri ed elaborare i dati in tempo reale per garantire l’atterraggio sicuro della navicella spaziale al buio. Xodiac fornirà a questi team una piattaforma ideale per dimostrare i loro sistemi in un ambiente di volo notturno reale a bordo di un vero lander a razzo.

guardando al futuro, Si prevede che Xodiac intraprenderà diverse campagne nel 2024 In collaborazione con la NASA, la San Diego State University e la divisione Space Robotics di Astrobotics. Quest’ultima campagna è di particolare interesse perché metterà alla prova il nuovo sistema di rilevamento ed evitamento dei pericoli di Astrobotic, un elemento fondamentale per guidare il lander Griffin verso un atterraggio regolare nel complesso terreno del polo sud della Luna, previsto per la fine del 2024.