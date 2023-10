Il CTO di Ripple Charles Hoskinson critica la SEC per il “favoritismo” nei confronti dell’ETH

Direttore tecnologico di Ripple, Davide Schwartz, ha risposto ai commenti del fondatore di Cardano sui possibili motivi dietro la decisione delle autorità di regolamentazione statunitensi secondo cui Ethereum (Ethereum) non è un valore.

fondatore della Cardano, Carlo Hoskinson, a bordo La teoria dell’ETHgate è stata molto discussa in una sessione di domande e risposte l’8 ottobre, sostenendo che le azioni del governo non erano legate alla corruzione.

ETHgate è una teoria del complotto che afferma che Ethereum ha ricevuto un trattamento speciale dalle autorità di regolamentazione statunitensi, in particolare dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Il che ribadisce la sua posizione secondo cui ETH non è più un titolo da anni.

Sebbene il direttore della Securities and Exchange Commission, William Hinman ha definito l’ether come privo di valore nel 2018 e i regolatori statunitensi hanno avuto difficoltà a determinare lo status di altre valute. Incluso XRP(XRP), che ha creato notevoli ostacoli alla sua adozione.

Secondo Huskinson, Le bozze delle lettere di Hinman sullo status regolamentare di Ethereum, pubblicate nel giugno 2023, dimostrano non corruzione ma nepotismo.

“Nessuna di queste attività presuppone la corruzione, solo favoritismi”. Hoskinson ha sostenuto nella sessione di domande e risposte, aggiungendolo “Questo è il modo in cui funziona Internet e ora non è possibile risolverlo.”

Il fondatore di Cardano ha sottolineato che non ci sono prove che non siano favoritismi da parte della SEC. “Che prova hai di ciò? Dove sono le e-mail? Dove sono le riunioni?” chiese Hoskinson. Ha anche affermato che XRP serve clienti diversi, non ha nemmeno contratti intelligenti e ha un modello di business completamente diverso. Ha aggiunto:

“Ciò non diluisce il tuo intero obiettivo di rendere Ethereum insicuro facendo questo? Hai così paura che XRP possa farlo? Ci credi davvero? Se lo fai, sei una persona pazza ai miei occhi. Opinione.”

I recenti commenti di Hoskinson relativi a ETHgate hanno suscitato una rapida risposta da parte della comunità XRP, in particolare da parte di dirigenti come XRP CTO Schwartz. La comunità XRP si è scontrata specificamente con Hoskinson sulla definizione di corruzione.

“Credo che un rappresentante del governo che mostri favoritismi in linea con gli interessi personali suoi e dei suoi amici sia corruzione”. Schwartz ha scritto. Su X (ex Twitter) Il 12 ottobre.

“Quindi pronunciare la parola “corruzione” in modo più educato è “nepotismo”. ha detto un commentatore Il decimo.

Anche alcuni membri della comunità ne hanno parlato Le domande di Hoskinson sulle prove dell’ETHgate potrebbero essere collegate al fatto che presumibilmente ha molto da nascondere fin dai suoi primi giorni su Ethereum.

Oltre al suo ruolo in Cardano, Hoskinson è anche uno degli otto cofondatori di Ethereum insieme a Vitalik Buterin, e ha ricoperto per breve tempo il ruolo di CEO di Ethereum tra il 2013 e il 2014. Dopo una disputa pubblica tra i fondatori, Hoskinson lasciò Ethereum nel 2014 per fondare successivamente Cardano.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.

