Crisi delle pompe: i proprietari delle stazioni di servizio sostengono che la redditività è diminuita dell’80% in due anni

Le aziende confermano l’esistenza di un gap nei prezzi dei carburanti (Reuters)

Il prezzo del carburante è stata una delle variabili di aggiustamento utilizzate dal governo Alberto Fernández Mitigare gli effetti dell’inflazione sul potere d’acquisto dell’Argentina. Per diversi periodi (2020, 2021 e 2023) si è verificato un blocco dei punti vendita e un adeguamento dei prezzi senza aumento dell’indice dei prezzi al consumo e del dollaro.

Dopo l’ultimo aumento (12,5% in agosto), si è registrata una ripresa dei prezzi dei carburanti, ma gli imprenditori del settore hanno confermato che l’aggiustamento ha assorbito rapidamente l’aumento dei costi nelle settimane successive.

Questo scenario ha spinto alcune aziende a lavorare al limite. Secondo l’economista Gaston UtreraSecondo l’andamento economico, una stazione mensile con una capacità di 250 metri cubi ha realizzato un profitto del 2,72% del volume degli scambi nel giugno 2021, quando il valore della super benzina ha raggiunto 90,40 pesos. Successivamente, dopo un lungo periodo di congelamento dei prezzi e aumenti strutturati, i profitti sono scesi allo 0,48% del volume degli scambi nel luglio 2023.

Ciò significa che in due anni l’utile della Parker, rispetto al fatturato totale, è diminuito dell’82%. Imprenditori proprietari di stazioni di servizio situate in Buenos Aires E Mendoza Hanno confermato l’entità del calo della redditività e hanno sottolineato che “il calo dei profitti è stato in alcuni casi maggiore”.

Le stazioni di servizio manterranno i prezzi congelati fino a novembre. (Gaston Taylor)

Secondo i calcoli dello specialista, il profitto è migliorato in agosto grazie all’aumento del prezzo del carburante, ma lui ha sottolineato che finché il governo persisterà a mantenerlo fino a novembre, il margine di profitto scenderà solo allo 0,13%, il che è praticamente insostenibile valore per l’attività.

Va tenuto conto che agli aumenti dei costi derivanti dall’inflazione generale, che a settembre sono stati pari al 12,7%, si aggiunge l’effetto di un nuovo aumento delle retribuzioni (tra settembre e novembre sono stati concordati aumenti mensili del 15% ).

Il valore del carburante è determinato da un gran numero di variabili, ma l’inflazione, il tasso di cambio e il prezzo mondiale del barile di petrolio greggio sono senza dubbio i fattori più determinanti. Pertanto, un confronto tra l’evoluzione dei valori al punto vendita e l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo (IPC) negli ultimi due anni consente di avere una visione abbastanza generale dell’evoluzione della redditività delle stazioni di servizio.

Secondo la misurazione di Indic, L’inflazione generale è aumentata del 336% Tra settembre 2021 e lo stesso mese dell’anno in corso. Nello stesso periodo, il prezzo della superbenzina è aumentato da 90,40 a 240,50 dollari al litro nei punti vendita. Grande Buenos Aires (aumento del 166%).

La Federazione degli Idrocarburi e degli Enti Commerciali Affini della Repubblica Argentina ha confermato che la situazione è critica

Non c’era nemmeno un accordo sull’aumento del tasso di cambio. Prendendo come riferimento il dollaro ufficiale, si nota che tra settembre 2021 e lo stesso mese dell’anno in corso, il prezzo è balzato da 103 $ a 366 $, il che rappresenta un aumento complessivo del 255% Oltre due anni.

Utrera ha fatto anche un confronto con alcuni prodotti del paniere base: “Il latte fresco in buste è aumentato del 327,3%, l’indice dei prezzi al consumo di alimenti e bevande del 340,5% e il pane francese del 372,4%. Il Direttore delle Tendenze Economiche ha spiegato che è chiaro che il prezzo medio dei combustibili liquidi è rimasto indietro rispetto alla maggior parte dei prezzi dell’economia e questo significa che anche se abbiamo volumi più alti rispetto all’inizio del 2018, le bollette sono le stesse.

da Confederazione degli Idrocarburi e degli Enti Commerciali Correlati della Repubblica Argentina (Cecha)Hanno confermato che la situazione era critica. Gli imprenditori che hanno riunito i proprietari delle stazioni hanno denunciato “il crescente stato di instabilità nelle stazioni di servizio, che a causa delle distorsioni del mercato e della presenza di prezzi variabili, si traduce in un effetto indiretto della domanda da alcune stazioni verso altre stazioni con bandiere diverse, che ci porta ad uno stock di alcuni Prodotti.”