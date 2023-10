Perché la Colombia è uno dei paesi più attraenti dell’America Latina per gli investimenti…

BOGOTA – Sebbene le attuali prospettive economiche della Colombia non siano ideali, il paese si sta consolidando come uno dei paesi più attraenti dell’America Latina per gli investitori in capitale di rischio aziendale.

Seguici sui social media Bloomberg Linea Colombia: Twitter, Facebook E Instagram

Lo testimonia il rapporto “Corporate Venture Capital” della società di consulenza Opinno, da cui emerge come lo sviluppo di questo territorio, caratterizzato da un’attiva comunità di imprenditori e da una sempre maggiore attenzione all’innovazione, ne abbia fatto una priorità per chi vuole investire. Investire il proprio capitale.

Altre ragioni includono l’espansione dell’economia latinoamericana, le normative e il talento umano ad alto potenziale Ampio mercato di consumo Ciò, secondo lo studio, ha creato per anni un ambiente attraente per imprenditori e investitori. In questo scenario, la partecipazione di investimenti di capitale di rischio aziendale si posiziona come una strategia chiave per la crescita dell’ecosistema dell’innovazione nella regione.

Ricordiamo che questi investitori in capitale di rischio sono entità Investono direttamente nelle startup per ottenere vantaggi strategici, Come l’accesso a nuove tecnologie o mercati.

Secondo i numeri contenuti nel rapporto, I settori fintech, sostenibilità, tecnologia sanitaria, tecnologia della mobilità, logistica e vendita al dettaglio sono quelli che suscitano il maggiore interesse per gli investitori.

L’innovazione è un denominatore comune in tutti i settori, tuttavia, ci sono alcune tecnologie che stanno attirando maggiore interesse da parte del capitale di rischio delle aziende dell’America Latina. Il 41% dei fondi di venture capital ritiene importante investire nell’intelligenza artificiale e il 31% nella mobilità elettrica E sui temi legati alla sostenibilità e all’ambiente.

Colombia, Cile, Messico e Perù sono i paesi più attraenti per gli investitori in venture capital in America Latina. “Il nostro Paese è uno degli ecosistemi di innovazione più importanti perché esiste un settore imprenditoriale impegnato nella creazione di prodotti e servizi innovativi ed è supportato da un fiorente ecosistema imprenditoriale e da politiche pubbliche che favoriscono l’ecosistema”, ha affermato Marcela Rueda. , Vice amministratore delegato di Connect.

I numeri lo indicano Nel 2022, le startup colombiane hanno realizzato investimenti per circa 1.870 milioni di dollari, Un numero in costante crescita.

Cosa dicono gli uomini d’affari?

In un’intervista a Bloomberg Linea, il presidente del Consiglio del Commercio (che riunisce 32 settori produttivi della Colombia) ha sottolineato che uno dei problemi attuali che vedono gli imprenditori negli investimenti è la certezza del diritto, riferendosi al “cambiamento delle regole del gioco .” O almeno negli annunci riguardanti queste regole del gioco e i rischi che ne derivano in relazione agli investimenti, cioè la capacità di prendere decisioni a medio e lungo termine che richiedono un minimo di certezza giuridica su “quali sono le regole in base alle quali lo Stato mi invita a partecipare a determinate tipologie di prodotti o iniziative.”

Pertanto, ha sottolineato che “Senza regole chiare a medio e lungo termine, gli investimenti non potranno avvenire perché nessun individuo è obbligato a investire in ambienti di incertezza., senza essere sicuri di come verranno compensati, senza essere sicuri se i loro progetti saranno in grado di comunicare o meno, senza essere sicuri se le comunità consentiranno o meno l’accesso alle macchine, senza essere sicuri se il processo di concessione delle licenze ambientali sarà attuato e interpretato in modo diverso. Questi fatti comprovati sono ciò che aiuta a determinare i costi di investimento e a prendere decisioni su un periodo di 10 o 20 anni.

Riguardo al fatto se il settore privato abbia già visto questo riflesso, il leader sindacale ha affermato che “abbiamo assistito a un enorme tumulto in settori molto chiave, e lo avvertiamo in termini di calo degli investimenti e deterioramento delle aspettative di investimento”. Il ruolo dello Stato è essenziale nel mandare segnali molto chiari su come il mondo vede se stesso andare avanti e su come le risorse pubbliche e private stanno convergendo per risolvere le iniziative. Questo è il nocciolo delle preoccupazioni “Ciò vale per settori come quello minerario, energetico, delle infrastrutture e dell’edilizia abitativa, che hanno visto le loro prospettive di investimento particolarmente colpite”.