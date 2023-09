Quali sono i 10 titoli con valore a lungo termine di Morningstar?

Sebbene i titoli growth abbiano sovraperformato quelli value per più di un decennio, Morningstar indica 10 titoli value a lungo termine da tenere d’occhio.

IL I titoli growth sono stati approvati dagli investitori, lasciando indietro i titoli value. Nonostante questo scenario Potrebbe essere un’opportunità per aprire posizioni. COSÌ, Esperti di Morningstar Ha sottolineato 10 titoli azionari con valore a lungo termine Da tenere in considerazione secondo Dan Will per strada.

“Sulla base delle nostre valutazioni continuiamo a chiedere un accordo Sovrappeso nel valore e sottopeso nelle categorie di crescita Come gli elementi principali”, ha detto Dave Sekera, capo stratega del mercato di Morningstar. “da Previsioni dei prezziassomigliano alle azioni value Il miglior investimento a lungo termine nel 2023“.

Morningstar ha stilato un elenco delle “10 azioni con il miglior rapporto qualità-prezzo da acquistare a lungo termine”.

I titoli presenti in questo elenco provengono dal listino Morningstar Le migliori aziende da possedere nel 2023. Le aziende in questo elenco hanno valutazioni ampie, il che significa che ritieni che lo abbiano Vantaggi competitivi per almeno 20 anni.

Inoltre, le aziende lo hanno fatto Flussi di cassa prevedibili E per lei I team di gestione prendono decisioni intelligenti per allocare il capitale, secondo Morningstar. Anche le azioni Negoziazione al di sotto delle stime del valore equo Azienda.

Il più illustre

Marchi imperialila quarta azienda produttrice di tabacco al mondo. Stima del valore equo di Morningstar: $ 34. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 21,46.

IL Risultati semestrali Le ultime novità da Imperial Brands Superamento delle stime sull’utile operativo Da Morningstar, anche se erano un po’ indietro in termini di entrate.

“Sembra che Imperial stia realizzando la sua trasformazione operativa e sembra probabile che soddisfi le linee guida del management quest’anno e in futuro”, ha scritto la società. L’analista di Morningstar Philip Gorham.

Bancorp statunitenseÈ la più grande banca regionale degli Stati Uniti. Stima del valore equo di Morningstar: $ 52. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 33,38.

“Per noi Bancorp è stato uno dei Copriamo le banche regionali più redditizie“, libri Eric Compton, analista di Morningstar. “Pochi concorrenti locali possono eguagliare la sua efficienza operativa e il rendimento del capitale negli ultimi 15 anni”.

Bancorp statunitense Viene scambiato lunedì pomeriggio a $ 33,57 in rialzo. Le medie mobili a 70 e 200 periodi rimangono al di sopra del prezzo, l’RSI è a 34 punti e le linee MACD rimangono sotto lo zero.

Il supporto a medio termine è a $ 32,06. Nel frattempo, gli indicatori Ei sono per lo più ribassisti.

RTXSocietà appaltatrice dell’aviazione e della difesa. Stima del valore equo di Morningstar: $ 111. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 71,58.

“RTX può gestire L’impatto finanziario della tassa di 5 miliardi di dollari I motori degli aerei dovranno essere ispezionati e sostituiti nei prossimi due anni L’analista di Morningstar Nicholas Owens. “Questo grazie alla loro attività redditizia e in crescita.”

RTX All’inizio della settimana veniva scambiato a 71,31 dollari, in ribasso. Le medie mobili a 70 e 200 periodi rimangono al di sopra del prezzo, l’RSI è sceso a 15 punti e le linee MACD sono sotto lo zero.

Possiamo identificare il supporto a 68,56 dollari, visibile tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Controllo del riposo

Zuppa Campbell, Stima del valore equo di Morningstar: $ 61. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 42,61.

PfizerStima del valore equo di Morningstar: $ 48. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 32,69.

Wells FargoStima del valore equo di Morningstar: $ 61. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 41,23.

Brett Amr Top Sp ADRStima del valore equo di Morningstar: $ 47. Prezzo di chiusura venerdì: 33.30.

KellogStima del valore equo di Morningstar: $ 84. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 60,21.

Medtronic, Gigante dei dispositivi medici. Stima del valore equo di Morningstar: $ 112. Prezzo di chiusura del venerdì: $ 80,27.

Comcast-A, Media, intrattenimento incondizionato. Stima del valore equo di Morningstar: $ 60. Prezzo di chiusura venerdì: 45,30.