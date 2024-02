Investi in criptovalute? Attenzione a queste 3 cose che accadranno presto sui mercati

Dopo un 2023 pazzesco e un rally del 160% nel 2023, Bitcoin sembra essere (relativamente) calmo durante le prime fasi del 2024, in coincidenza con l'approvazione negli Stati Uniti degli ETF Bitcoin, che sono arrivati ​​per fornire stabilità e supporto a un mercato altamente competitivo. mercato volatile. Patrimonio fin dalla nascita. Gran parte dell’aumento dei prezzi osservato lo scorso anno è dovuto ad alcuni mesi pieni di voci sul lancio di questi ETF, che finalmente è arrivato lo scorso gennaio.

Naturalmente, subito dopo l’approvazione, Bitcoin è stato venduto per meno di 40.000 dollari, per poi risalire man mano che veniva aggiunto più denaro ai mercati. ETF Bitcoin”,le cui partecipazioni sono già proporzionalmente molto più grandi di quelle degli ETF sull’ororicorda Ben Laidler, stratega dei mercati globali presso la piattaforma di investimento e trading eToro.

Nonostante questa apparente calma, il mondo delle criptovalute rimane un terreno instabile per gli investitori. In questo contesto, Laidler ha identificato tre elementi principali di cui gli investitori in criptovaluta dovrebbero tenere conto a breve termine. “T“Tutti saranno probabilmente importanti per le asset class più piccole e giovani e per il commercio al dettaglio”, avverte.

1) Il quarto halving di Bitcoin durante la sua caduta

L'esperto sottolinea l'imminente dimezzamento del Bitcoin, un evento che in passato si è rivelato un importante catalizzatore. “Ciò aumenterà la loro scarsità riducendo i premi dei minatori a 3.125, dimezzando la crescita dell’offerta”, secondo Laidler. Questa riduzione dovrebbe avvenire a metà aprile, con il 93% dei 21 milioni di bitcoin totali già in circolazione.

2) Tagli dei tassi di interesse federali

Lo stratega di eToro sottolinea la possibilità che la Fed tagli i tassi di interesse, e il primo taglio avverrà probabilmente durante la riunione del 1 maggio, secondo le stime degli analisti.

Secondo Laidler, “Tassi di interesse più bassi aumenterebbero la liquidità globale, riducendo al contempo la concorrenza per l’asset privo di rischio con Bitcoin, che non offre rendimenti“Questo cambiamento nei tassi di interesse potrebbe avere un impatto significativo sull’attrattiva relativa delle criptovalute rispetto ad altri asset.

3) Approvazione dell'ETF Spot su Ethereum

Laidler evidenzia anche questa possibilità Approvazione dell'ETF Spot su Ethereum Dalla SEC, che sarà nella sua fase finale e potrebbe essere implementata nelle prossime settimane/mesi, anche se le probabilità sono un po’ inferiori rispetto a Bitcoin. “Le probabilità sono leggermente inferiori per Ethereum che per Bitcoin, dopo la sua approvazione 3-2”, commenta l'esperto.

Infine, l'esperto di eToro discute anche delle implicazioni dell'approvazione dell'ETF Bitcoin da parte della SEC a gennaio. Questo evento ha causato un riallineamento dei ranghi degli investitori, che sono migrati dal popolare Grayscale Bitcoin Trust da 20 miliardi di dollari verso ETF più accessibili.

“iShares Bitcoin Trust e Fidelity Wise Origin Bitcoin si trovano in un testa a testa con asset che si avvicinano ai 3 miliardi di dollari ciascuno. Questo ritmo li colloca tra i primi 10 collezionisti di asset, dietro a giganti azionari statunitensi come IVV, VOO e QQQ”, afferma Laidler.

