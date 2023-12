Prezzo in dollari 31 dicembre 2023: prezzo di acquisto e di vendita

AScopri come chiuderà il Peso messicano rispetto al dollaro USA per il 2023 nelle principali banche con la seguente banconota offerta da Marca MX.

Anche se le operazioni finanziarie hanno smesso di essere attive domenica 31 dicembre, il prezzo del dollaro è un'informazione utile che potete consultare oggi sul sito Marca MX.

Prezzo in dollari oggi, 31 dicembre

Il 2023 è stato un anno unico per il peso e le sue prospettive a livello internazionale, poiché si è chiuso come la seconda valuta più preziosa dell’anno, e il giorno in cui chiude non fa eccezione, poiché oggi continua la tendenza che ha prevalso quasi tutto l’anno. Margine di 17 pesos per dollaro.

Secondo i dati del portale “El Dólar”, il prezzo medio del dollaro in quest'ultimo giorno di transazioni è di 16,95 pesos messicani. Questo valore rappresenta un leggero aumento rispetto a venerdì scorso, 29 dicembre, quando la valuta statunitense costava 16,92 pesos messicani. In questi giorni, il tasso di cambio può continuare con cambiamenti più significativi.

Il dollaro oggi secondo il Ministero delle Finanze

Gli istituti finanziari messicani, soggetti al tasso del dollaro per i pagamenti obbligatori, basano le loro cifre sui dati della Gazzetta Ufficiale della Federazione, DOF, che calcola un valore di 16,89 pesos messicani; Il Servizio Amministrazione Fiscale, SAT, mantiene gli stessi dati relativi al tasso di cambio attuale.

Dollaro oggi: acquisto e vendita nelle principali banche