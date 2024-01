Risultati Lotteria Nazionale domenica 31 dicembre 2023: elenco e numeri estrazione Magno 384

FFinalmente è arrivato il giorno Lotteria nazionale Esegue la sua tanto attesa nuova estrazione, The Known La meravigliosa estrazione giunta alla sua 384esima edizione.

Senza dubbio, questa è una delle estrazioni più importanti di Lotenal, perché in ogni occasione, le persone non esitano ad acquistare i loro piccoli pezzi aspettando il momento in cui potranno diventare vincitori di alcuni dei fantastici premi che vengono offerti.

Scopri i risultati e l'elenco dei vincitori Magno Draw 384 Seguace Lotteria nazionale Ci ho giocato Domenica 31 dicembreche ha un valore del primo premio di 104 milioni di pesos.

I risultati verranno pubblicati qui non appena saranno ufficiali!

Potrai seguire la diretta del canale Magno Draw 384, attraverso il canale YouTube ufficiale della Lotteria Nazionale e attraverso la copertura MARCA MX. Si terrà l'estrazione del Magno 384 Salotto nell'edificio della lotteria nazionale Edison Domenica 31 dicembre 2023 alle 20:00.

Qual è il premio dell'estrazione Magno 384?

Vale la pena notare che in questa occasione si è svolta una lotteria Venerdì 29 settembreC'è di nuovo concorrenza per A Il primo premio ammonta a 104 milioni di pesos Nella valuta nazionale.

Tutto protocollo tanto atteso Magno Draw 383 Si svolge nel salotto dell'Edison Building della Lotteria Nazionale.

L'importo del rimborso è determinato se l'ultimo numero è uguale all'ultimo numero del primo premio, del secondo premio e del terzo premio.

In ogni Grande Estrazione, 11.394 rimborsi sono distribuiti come segue:

* 5.400 cashback per l'ultimo numero del primo premio.

* 5.994 riscattati per l'ultimo numero del secondo premio

Quanto costa un piccolo pezzo?

*Il pezzo Magno Draw costa 120 pesos.

*Il costo di una catena (20 pezzi) di grande tiraggio è di 2.400 pesos.

*Il costo di due catene (40 pezzi) della grande estrazione è di 7.200 pesos.