Nu amplia la sua linea di credito e si prepara a lanciare conti di risparmio in Colombia

La neobanca brasiliana Nubank ha annunciato che la International Finance Corporation (IFC) ha aumentato il suo limite di credito di circa 115 milioni di dollari. Lo ha affermato Marcela Torres, direttore generale di Nu Colombia, nel corso di una conferenza stampa.

Nelle sue dichiarazioni, Torres ha sottolineato che questo capitale aggiuntivo sarà stanziato appositamente per favorire la crescita delle operazioni della banca in Colombia. L’importo del prestito iniziale erogato a gennaio era… 150 milioni di dollari americani.

“La Colombia è molto importante per l’IFC, perché ha un portafoglio [invertido] Con un valore di 2,8 miliardi di dollari, che lo colloca al secondo posto in America Latina e al settimo nel mondo. “Ciò riflette il nostro impegno per l’innovazione”, ha affermato Sergio Suarez, funzionario IFC in Colombia, durante l’evento a cui ha partecipato. iupana.