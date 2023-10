L’auto più selvaggia della Porsche fino ad oggi costa 1 milione di dollari ed è limitata a 77 unità

Porsche si proponeva di lasciare a bocca aperta tutti gli appassionati di auto e gli appassionati di design, anche se ciò significava infrangere alcune regole. È stato durante l’evento Rennsport Reunion 7 a Laguna Seca, uno dei principali eventi annuali dell’azienda, che è stata presentata una versione esclusiva della 911 GT3 R. Limitato a 77 unità, Questo progetto, che aggiunge il soprannome di Rennsport e una lunga lista di miglioramenti tecnici al progetto di base, è un modello che non è adatto alla strada e quasi nemmeno alla pista, dato che Completamente libero dai vincoli delle normative FIA.

Il costo per la progettazione del concorso è di 1 milione di dollari



Porsche





Lui 911 GT3 R Rennsportdisegnata da Grant Larsson e Thorsten Klein del Porsche Style Team, è una versione ad alte prestazioni con Prezzo: 1 milione di dollari (circa 955.690 euro al cambio attuale). La sua carrozzeria in fibra di carbonio con vernice metallizzata grigio agata – disponibile in altri sette colori – ha uno stile proprio, combinando l’aspetto selvaggio di un pezzo da corsa con elementi all’avanguardia. Nella parte anteriore della vettura si evidenzia la forma modificata delle prese e uscite dell’aria per i passaruota anteriori, mentre… Sono stati eliminati i tradizionali specchietti esterni Un sistema composto da tre telecamere esterne e schermi interni svolge la sua funzione. Nella parte posteriore, il grande spoiler è l’elemento dominante del flusso d’aria, mentre sottili strisce LED con il nome Porsche illuminato aggiungono carattere alla sezione posteriore.

Nell’abitacolo, i display delle due telecamere esterne situate nelle ali sono armoniosamente integrati su ciascun lato, e il cruscotto riporta il numero dell’edizione speciale insieme alla silhouette dell’auto. Include anche Illuminazione ambientale colorata regolabile e un posto Perché la progettazione rigorosa della gabbia di sicurezza non consente la combinazione di un’altra gabbia.

Si tratta di un modello monoposto ad alte prestazioni.



Porsche





Una delle qualità uniche di questo modello è Gli pneumatici Michelin Competition sono sviluppati esclusivamente per i loro clienti Montato su cerchi BBS “Racing” da 18 pollici, nonché su pinze freno monoblocco in alluminio AP Racing funzionanti con piastre di supporto in titanio, riducono le masse non sospese di circa un chilogrammo in meno rispetto alla versione precedente.

sistema di pagamento, Boxer a sei cilindri da 4,2 litri, Vantaggi derivanti dall’eliminazione delle restrizioni imposte dalla regolamentazione e dall’accesso a Potenza massima di 620 CV, Ciò equivale a 148 cavalli per litro di cilindrata, che è probabilmente un record per un motore aspirato di un’auto da corsa GT. Questo è collegato ad un cambio sequenziale fisso a sei rapporti.