SunFed collabora con un marchio a impatto sociale

SunFed Produce ha stretto una partnership con il marchio di impatto sociale Thx!, che contribuirà ad espandere i suoi programmi di impatto sociale e responsabilità sociale.

SunFed, con sede nel sud dell’Arizona vicino a Nogales, è un fornitore di frutta e verdura. Attraverso questa partnership, Sunfed metterà in evidenza i lavoratori agricoli sulle etichette dei suoi prodotti e li aiuterà a realizzare i loro sogni. Sunfed parteciperà anche al programma Seeding Futures di Thx, che rafforza il suo impegno per l’istruzione e lo sviluppo della comunità.

Nell’ambito del programma, la frutta viene venduta con adesivi contenenti foto di veri lavoratori agricoli e un codice QR che può essere scansionato per accedere a un video della vita e del sogno del lavoratore. Il video si conclude con il lavoratore che ringrazia il consumatore per averlo aiutato a realizzare il suo sogno.



“Questa partnership con Thx! The Human Face of Sustainability [“el rostro humano de la sostenibilidad”] “Sottolinea l’impegno di SunFed nell’avere un impatto positivo sulla vita dei lavoratori agricoli e delle loro famiglie nel Messico settentrionale e negli Stati Uniti sudoccidentali, una nuova regione geografica per Thx!” “Attraverso questa collaborazione, siamo entusiasti di contribuire a realizzare più sogni vero”, afferma Raul Fernandez, direttore dell’Immaginazione di Thx. E le aspirazioni degli assistenti sociali, in preparazione per un futuro migliore.”

“La collaborazione con Thx! rafforza il nostro impegno a onorare e sostenere il lavoro della comunità agricola e ci consente anche di connetterci più profondamente con i consumatori nel mercato di oggi sempre più socialmente consapevole. Ciò favorisce un senso di fiducia e lealtà”, afferma JC Myers, Grazie Vicepresidente. Vendite e marketing Prodotto da SunFed.

