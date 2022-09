L’inflazione limiterà il ‘boom’ dell’e-commerce dopo il Covid e le vendite online risentiranno dei minori consumi

L’e-commerce è stato uno dei servizi digitali che è cresciuto di più durante la pandemia di Covid-19 e I dati per il 2021 lo confermano bolla Non era solo il risultato di esigenze specifiche derivanti da chiusure. Tuttavia, l’ascesa dell’e-commerce Potrebbe rallentare nei prossimi mesi a causa dell’aumento dei prezzi e dell’incertezza che circonda l’economia globale.

Sebbene non ci siano dubbi sul fatto che l’e-commerce sia una pratica destinata a restare, Tale attività non è estranea allo scenario macroeconomico. Per questo, gli esperti sottolineano che un rallentamento delle vendite online sarà inevitabile se le conseguenze della guerra in Ucraina porteranno l’economia a una battuta d’arresto e rallenteranno la domanda dei consumatori.

Secondo il rapporto “Società digitale in Spagna 2022” di Fundación TelefónicaNel 2021 l’e-commerce ha mantenuto il trend crescente degli anni precedenti, poiché lo scorso anno sono aumentate la spesa, la frequenza e l’utilizzo di piattaforme specializzate in questa attività digitale.

[Opinión: Amazon vs Alibaba: ¿auge o caída del comercio online?]

“Se questa opzione è favorita nei periodi di chiusura 2020 in alternativa al trading tradizionale, le analisi di cui sopra mostrano che non solo è tornata sui livelli pre-pandemia, ma I numeri storici per il 2020 sono stati ampiamente superati‘, commenta.

Tuttavia, lo studio avverte di una recrudescenza della guerra in Ucraina e del suo impatto sui prezzi e sullo scenario macroeconomico “Una cortina di incertezza” nel prevedere l’evoluzione nel medio termine del commercio elettronico.

“La scarsità di materie prime ed energia che il conflitto ha portato in Europa ha causato Un aumento sconosciuto dell’inflazione Per più di un decennio, che potrebbe portare a La contrazione della domanda che incide sul volume degli acquisti effettuati dai cittadini spagnoli online‘, avverte.

Controllo delle spese

A questo proposito, Anna Isabel Jiménez Zarco, Professore di Economia e Studi Aziendali all’Università della British Columbia, aggiunge che se i prezzi sono alti quanto quelli correnti, e quindi, qualche incertezza, Contratti di consumo e cittadini controllano molto di più le proprie spese, Dai priorità a quelli relativi ai prodotti principali.

Nei commenti a EL ESPAÑOL-Invertia, Jiménez indica che questa riduzione sarà trasferita al commercio online, in parte a causa di I prodotti acquistati online sono tra i primi che i consumatori sottovaluteranno il tuo livello di spesa, Come abbigliamento, accessori o servizi digitali (Netflix, Spotify…).

L’utente effettua un acquisto online.



Tuttavia, sottolinea che il commercio online offre un vantaggio È più facile confrontare i prezzi tra diversi fornitori di servizi dai canali tradizionali. Inoltre, i venditori digitali hanno costi inferiori rispetto ai negozi tradizionali e sono meno colpiti dall’inflazione, dando loro più margine per mantenere prezzi più bassi o fare offerte.

Sottolinea in questo contesto che finché l’inflazione rimarrà alta e persisterà questo sentimento di insicurezza, la deflazione dei consumi continuerà. Ma Jimenez non ha dubbi al riguardo, Nel tempo, la domanda aumenterà. Inoltre, aggiunge, ciò che è inarrestabile è il consumo misto, in cui i canali digitali e tradizionali vengono utilizzati in modo intercambiabile per gli acquisti o per la ricerca di informazioni sui prodotti.

Boom dell’e-commerce

L’e-commerce ha già acquisito importanza come mezzo per effettuare acquisti da diversi anni, in particolare tra i giovani. Tuttavia, con il Covid-19 è fuori dubbio Una delle aziende digitali che ha visto la crescita maggiore durante i periodi di prenotazione Per fermare la diffusione del Corona virus.

Come spiega Jimenez, alla fine dell’ultimo decennio era già evidente L’e-commerce è qui per restare“, sebbene fosse ancora limitato a prodotti molto specifici. Con la pandemia, le condizioni sono cambiate e i consumatori sono passati all’ambiente online, ma all'”obbligo”.

Quegli utenti che fino ad allora avevano utilizzato solo i canali di acquisto tradizionali sono stati costretti a ricorrere al commercio online, mentre quelli che già li utilizzano ne hanno beneficiato. Ampliare la gamma di prodotti acquistati online, Ad esempio prodotti freschi e cibo.

Il Dati raccolti dalla Fundación Telefónica Segnaliamo che dopo la stabilizzazione della situazione sanitaria, i cambiamenti avvenuti nelle abitudini di consumo online si sono consolidati con l’epidemia. Anche i numeri lo dimostrano L’e-commerce nel 2021 ha superato i valori del 2020 Anche se le attività faccia a faccia riprendono.





Il primo indicatore che conferma questo fatto è Percentuale di persone che hanno acquistato online Negli ultimi tre mesi. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (INE), Nel 2021 ha raggiunto il 55,2%che è 1,4 punti percentuali in più rispetto al 53,8% per il 2020.

“La percentuale di utenti di e-commerce non solo è diminuita dopo le chiusure del 2020, ma è nuovamente aumentata. Quindi sembra che L’e-commerce viene standardizzato come alternativa al commercio tradizionalecon un numero crescente di utenti”, conferma la Fondazione Telefónica.

Più spese, più utilizzo

Oltre al numero di utenti, ci sono altri indicatori come La spesa e la frequenza di utilizzo consentono inoltre di valutare l’evoluzione dell’e-commerce. In ogni caso, la crescita conferma che l’improvvisa ripresa nel 2020 non è stata qualcosa che deriva da un’epidemia una tantum, ma piuttosto porta segni di continuità negli anni a venire.

In termini di spesa, sottolinea IAB Spagna La media per acquisto è aumentata notevolmente lo scorso anno È aumentato da 68 euro nel 2020 a 89 euro nel 2021. In termini di frequenza di utilizzo, gli acquirenti online hanno effettuato 3,8 acquisti al mese l’anno scorso, rispetto ai 3,5 annunciati nel 2020.

Dati molto simili a quelli ottenuti in un sondaggio condotto da Telefónica. Pertanto, l’operatore se ne accorge I netizen che effettuano acquisti online almeno una volta alla settimana (una o più volte) sono il 23,4%che è 5,2 punti in più rispetto al 2020. Inoltre, aggiunge che gli acquirenti online spendono in media 123 euro al mese, con un aumento di dieci euro rispetto al 2020.

Segui gli argomenti che ti interessano