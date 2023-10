Un solo vincitore in California con 1,73 miliardi di dollari: Telemundo 52

L’attesa è finita e, dopo 35 estrazioni consecutive senza vincitore, una persona che ha acquistato un biglietto Powerball in California mercoledì sera ha indovinato i sei numeri vincenti per il jackpot da 1,73 miliardi di dollari, il secondo premio della lotteria più grande nella storia degli Stati Uniti.

Ma il vincitore non ha ottenuto solo la somma garantita di 1,73 miliardi di dollari. Powerball ha riferito che la partecipazione è stata così alta che il jackpot è salito a 1.765 milioni di dollari, ovvero 35 milioni di dollari in più del previsto.

Finora non si sa dove sia stato venduto il biglietto vincente per la grossa somma in gioco.

Il vincitore potrà decidere se accettare un pagamento immediato una tantum di 774,1 milioni di dollari o ricevere l’intero importo del jackpot distribuito su 30 anni come pagamento di rendita.

Dopo aver appreso che c’era già un vincitore, Powerball ha annunciato che per l’estrazione che si sarebbe tenuta sabato 14 ottobre, sarebbero stati in palio 20 milioni di dollari, con la possibilità di raccogliere 8,8 milioni di dollari in contanti.

Nuovi milionari

Oltre al vincitore del primo premio, altri nove giocatori hanno vinto premi che vanno da $ 2 milioni a $ 1 milione.

Nel caso dei 2 milioni di dollari, i biglietti sono stati venduti in Arizona e Pennsylvania. Mentre i premi da 1 milione di dollari sono diminuiti di 2 in California, 2 in Florida, 1 a New York, 1 in Oklahoma e 1 in Virginia.

C’erano anche 121 biglietti che hanno vinto premi di $ 50.000 e 24 biglietti che hanno vinto premi di $ 100.000.

Se il vincitore sceglie il jackpot totale, riceverà il 52% dell’importo del jackpot, secondo i calcoli del sito web della lotteria usamega.com. Molti vincitori scelgono l’opzione di somma forfettaria in cui il denaro può essere reinvestito immediatamente, anche se generalmente si tratta di meno denaro.

Inoltre, tutti i vincitori pagano una ritenuta fiscale federale automatica del 24% sulle loro vincite, che è considerata reddito.

Tuttavia, i vincitori pagheranno quasi certamente un altro 13% in tasse federali quando presenteranno le tasse, poiché i milioni di dollari in vincite li collocherebbero nella fascia fiscale più alta del 37%.

Stati in cui viene consegnata la maggior parte del denaro

Anche lo stato in cui vivi influisce su quanto guadagni, in alcuni saranno più soldi, mentre in altri saranno meno.

Ci sono solo otto stati che non applicano tasse statali sulle vincite alla lotteria, il che significa che offrono la percentuale di pagamento più alta.

California

Florida

New Hampshire

Sud Dakota

Tennessee

Texas

Washington

Wyoming

Questi cinque stati pagheranno di più in tasse, poiché hanno le aliquote fiscali più elevate sulle vincite alla lotteria, secondo usamega.com: