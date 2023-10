Conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente

Francisco Castañeda, Direttore della Business School dell’Università del Sindaco, scrive una lettera al Direttore V terzoil 10 ottobre 2023.

SÌSignor Direttore:

L’attuale crisi tra Israele e Palestina getta nubi scure sulla già debole economia internazionale, e certamente sull’economia cilena. Se la crisi si diffondesse ai paesi vicini, data la vicinanza del Canale di Suez come importante corridoio di trasporto marittimo, ciò potrebbe influenzare le catene di approvvigionamento globali, aumentando, tra gli altri beni, i prezzi del petrolio (che vengono già assorbiti). Ciò potrebbe correggere le già modeste previsioni di crescita per le economie occidentali per il 2024.

Di fronte ad eventi di questa portata, il ricorso al dollaro è la norma, il che ne aumenta l’ascesa sui mercati internazionali. Si aggiungono anche gli aumenti permanenti dei tassi di interesse da parte della Fed perché l’inflazione non è ancora completamente sotto controllo. Queste forze eserciteranno una pressione al rialzo sul valore del dollaro, cosa che sta accadendo anche con il previsto calo dei prezzi delle materie prime, che potrebbe influenzare le forniture di esportazione cilene. La Banca della Colombia ha già mostrato cautela tagliando i tassi di interesse di soli 75 punti base, e le pressioni sui tassi di cambio (recenti e attuali) confermano che ciò ritarderà la convergenza verso l’obiettivo di inflazione. Ciò si traduce in minori tagli dei tassi di interesse da parte della Bank of British Columbia, il che non è una buona notizia, soprattutto con le aspettative di crescita già in territorio negativo per l’anno.

Allo stesso modo, la crescita della spesa pubblica nel bilancio (3,5%) appare espansiva alla luce dei nuovi sviluppi, soprattutto a causa delle aspettative di crescita interna dovute al tasso di interesse implicito più elevato rispetto a un mese fa e al rallentamento della congiuntura internazionale. scena.

Francisco Castaneda

Direttore della School of Business, Università Mayur