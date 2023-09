Ronald Acuña segna 30 fuoricampo in uno Slam e scrive la storia

SBN digitaleLettura: 3 minuti.

Al 3° e 2°: Ronald Acuña e Domingo German brillano per i latini Enrique Rojas e David Finn hanno scelto gli Atlanta Braves per i suoi colpi straordinari e il lanciatore degli Yankees per la sua impresa di essere il terzo latinoamericano della storia con un gioco perfetto.

Ronald Acuña Jr. ha segnato 30 fuoricampo giovedì sera in questa stagione, dopo aver centrato un Grande Slam ed essere diventato il primo giocatore nella storia della MLB con almeno 30 fuoricampo e 60 basi rubate in una sola stagione. E lo ha ottenuto prima di settembre.

venezuelano Ronald Acuña Jr. ha segnato un Grande Slam giovedì sera, nella partita tra Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers, diventando il primo giocatore nella storia della Major League Baseball (MLB) a segnare almeno 30 fuoricampo e 60 basi rubate in una sola stagione . E abbiamo ancora settembre davanti.

Ronald Acuña Jr. è il secondo giocatore nella storia della MLB a raggiungere il record di 150 fuoricampo e 150 basi rubate all’età di 25 anni o meno, unendosi Mike Trott (190 fuoricampo e 156 basi rubate, a partire dal suo 26esimo compleanno, 7 agosto 2017.)

È stato il terzo Grande Slam della carriera di Ronald Acuña Jr. e il primo dal 2021.

Ronald Acuña Jr festeggia il suo titolo senior con i suoi compagni di squadra in una notte indimenticabile. Cena EFE/EPA/ALLISON

Ronald Acuña Jr. è anche il primo giocatore da allora Manny Machado Lo ha fatto proprio nel 2018, centrando un Grande Slam e raggiungendo i 150 fuoricampo in carriera.

Come se ciò non bastasse, Ronald Acuña Jr. è il primo giocatore nella storia della franchigia dei Braves a segnare almeno 30 fuoricampo senza guidare l’ordine di battuta in più stagioni (34 la scorsa stagione e 30 in questa stagione).

Sono già 12 i giocatori finora in questa stagione che hanno raggiunto i 30 punti in casa. Solo due di loro hanno vinto un Grande Slam al 30esimo round in casa, ed entrambi sono Braves (Acuña e Matt Olson). Questa è la prima coppia di compagni di squadra a raggiungere questo traguardo in una sola stagione.

Va notato che Ronald Acuña Jr. ha sposato giovedì Maria Laborde, la madre dei suoi figli, dopo diversi anni di relazione.

Con informazioni da ESPN Statistiche e informazioni