Il miglior inizio di stagione dei Rays dal 1995

strada. PETERSBURG – Per anni, Kevin Kiermayer ha guidato le celebrazioni per la vittoria di Rays cantando, rappando e riconoscendo i contributori chiave al gioco mentre la musica rimbombava nella clubhouse. Hanno creato nuove tradizioni in questa stagione, con Ryan Thompson che illumina la festa come interprete non ufficiale prima che Shane McClanahan e Brandon Lowe conducano brindisi di tequila ai migliori tiratori e battitori del giorno.