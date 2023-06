Eury Pérez estende la sua serie di inning a vuoto a 21

I sei inning senza reti per il fenomeno di 20 anni sono a vittoria per 2-0 The Marlins on the Pirates è stato un altro esempio del suo equilibrio e del suo dominio, così come del suo diabolico arsenale di lance. Perez ha anche stabilito una carriera alta negli strikeout (nove), che aveva stabilito nella sua uscita precedente, mentre la sua striscia senza reti si è estesa a 21 inning, attualmente la più lunga nelle major.