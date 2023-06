Garnacho si oppone al “successore” di Cristiano.

Dalla partenza di Cristiano Ronaldo nel 2009, Ben sei giocatori hanno indossato lo storico numero ‘7’ della stella portoghese: Michael Owen, Antonio Valencia, Ángel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez ed Edison Cavani.. Quindi il giocatore di Al-Nassr è ora tornato all’Old Trafford nel 2021, ma il suo secondo incantesimo è in diavoli Rossi Diffusione meno del previsto. Nell’ultimo calciomercato invernale, Cristiano Ronaldo ha fatto le valigie per il Manchester, così come il club che lo ha catapultato verso la celebrità, ha lasciato il ‘7. Diversi mesi dopo la sua partenza, il club mancuniano avrebbe potuto avere un successore per l’attaccante portoghese.

“Il Manchester United sta studiando la possibilità di regalare al giovane talentuoso attaccante Alejandro Garnacho il mitico numero 7”.Informare il mediatore Notiziario serale di Manchester. Dopo la prima stagione in prima squadra, e rinnovato il contratto lo scorso aprile per cinque stagioni (fino al 2028), Alejandro Garnacho “potrebbe avere l’onore” di utilizzare il numero che è rimasto senza proprietario dall’addio di Cristiano Ronaldo.

Alejandro Garnacho e il giocatore-allenatore del Manchester United Erik ten Hag, dopo una partita. Carlo Resen Reuters

Il nuovo nazionale argentino è diventato uno dei più grandi progetti del presente e del futuro della squadra mancunese. Nel 2022/2023, nonostante l’infortunio subito nella fase finale della stagione che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, si è affermato come terzino di lusso di Erik ten Hag.. In 34 partite, di cui solo 11 da titolare, Alejandro Garnacho ha segnato cinque gol e quattro assist. Una stagione ha indossato ’49 ′.

Rinnovo e le sue prestazioni ragioni sufficienti per diavoli Rossi Ha l’ala 18enne, che ha debuttato con “75” al Manchester United nel 2022 e ha giocato la sua prima partita con l’Argentina con “28” sulla schiena, come successore senior di Cristiano Ronaldo. Inoltre, Marcus Rashford, una delle più grandi star mancuniane, indossa il numero ’10’ dal 2018. Altri candidati ad ereditare il numero ‘7’ dalla superstar portoghese sarebbero Jadon Sancho, che indossa un ’25’, o Anthony, che indossa un ’21’. “9” da diavoli Rossi È per Anthony Martial, uno dei ragazzi che saranno sulla rampa di partenza.