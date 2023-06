Anche Marc Marquez non correrà il Gran Premio d’Olanda, il dolore lo ferma | motociclette | gli sport

Marc Marquez ha detto che stava piovendo dopo un altro inizio difficile del Gran Premio ad Assen. Tuttavia, nessuno si aspettava che dall’oggi al domani si sarebbe dovuto ritirare a causa del dolore e degli infortuni. Altre due cadute venerdì e sabato hanno aggravato le sue fragili condizioni fisiche, e domenica mattina i medici della Coppa del Mondo lo hanno dichiarato non idoneo a gareggiare nel Gran Premio d’Olanda (14:00, DAZN). La distorsione alla caviglia, il pollice sinistro rotto e una costola fratturata hanno finito per farlo scendere dalla moto proprio come era stato al Sachsenring una settimana prima, dove è stato lui ad abbandonare la gara dopo aver accumulato cinque colpi in meno di 48 ore.

Il pilota della Honda è arrivato al Duomo della Moto con l’obiettivo di raccogliere chilometri per raccogliere dati e dare maggiori informazioni ai suoi ingegneri durante la pausa estiva. Lui stesso si rese conto che, oltre alle sue malattie, il suo umore era uno dei peggiori della sua carriera sportiva. L’otto volte campione del mondo andrà in vacanza senza segnare domenica in questa stagione, avendo finora accumulato solo 15 punti in quattro gare. il nemico In campionato è 19esimo, guidato da Pico Bagnaia (Ducati), con 169 punti. Da quando è iniziato il suo calvario di infortuni nel 2020, ha perso esattamente la metà delle 60 gare che si sono disputate.

L’uomo di Cervera ha spiegato sui social la decisione di abbandonare la gara di Assen. “Come sai, non ho raggiunto fisicamente il cento per cento dei denti. Oltre a una distorsione e un dito rotto, questa settimana a Madrid hanno visto che c’è una frattura alla costola che mi sta causando molto dolore. Mi sono svegliato questo mattina con grande dolore, e dopo un controllo con l’equipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che la situazione peggiorasse e poter recuperare nelle settimane successive”.

Una Honda indisciplinata ha mandato Marquez nella ghiaia fino a 14 volte, che a questo punto lo rende il pilota con più cadute in questa stagione in MotoGP. Dopo una caduta al Gran Premio del Portogallo che ha aperto la manifestazione, il pilota ha saltato tre Gran Premi seguiti da una microfrattura che ha richiesto un intervento chirurgico al pollice destro. Il suo ritorno alle gare in Francia si è concluso con una nuova caduta e zero, proprio come in Italia. I dossi al Gran Premio di Germania lo hanno poi messo KO nelle ultime date prima della lunga pausa di luglio. Dopo aver attaccato sabato Ina Bastianini (Ducati) alla grazia, il catalano si è fatto avanti e ha ammesso che, guarito da un infortunio all’omero, si trova nel momento “più difficile” della sua carriera a livello mentale.