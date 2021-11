Ubisoft rivela i piani per sviluppare giochi blockchain e NFT

Con alcuni fondi rubati non più redditizi secondo la loro legislazione, Ubisoft Alla ricerca di nuove fonti di reddito, questo si fa attraverso Incorporare la tecnologia blockchain nei tuoi giochi futuri. Inoltre, verranno aggiunte anche le tecnologie.gioca per guadagnareche consente ai giocatori di guadagnare criptovaluta per giocare ai giochi Ubisoft.

“Vedi, l’industria sta cambiando regolarmente, con molte nuove rivoluzioni. Consideriamo la blockchain come una di quelle rivoluzioni. Significherà più gioco per guadagnare che consentirà a più giocatori di guadagnare contenuti e possedere contenuti, e crediamo che lo farà far crescere molto il settore “, ha affermato il presidente. Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot durante una recente chiamata agli utili. Il CEO ha aggiunto: “Abbiamo lavorato con molte piccole aziende che entrano nel mondo blockchain e stiamo iniziando a capire molto bene come possiamo avere un impatto sul settore. Vogliamo essere uno degli attori chiave”.

Ubisoft studia blockchain da anni. Per essere precisi, il suo Strategic Innovation Lab ne sta studiando l’uso dal 2018. Blockchain e NFT sono in parte responsabili dei continui danni al pianeta causati da milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica derivanti dall’estrazione e dall’utilizzo di criptovalute.

Di conseguenza, alcuni importanti attori del settore hanno criticato il suo uso emergente in vari settori, tra cui vapore, che non consentirà agli sviluppatori di pubblicare”Applicazioni basate sulla tecnologia blockchain che emettono o consentono lo scambio di criptovalute, o NFT“

D’altra parte, abbiamo Epic Games e il suo negozio digitale, che non ha problemi a lavorare con sviluppatori che utilizzano tecnologie blockchain, nonostante il CEO di Epic Games Tim Sweeney abbia annunciato che l’azienda non lo farà”.Tocca gli NFT poiché l’intero campo è attualmente impigliato in un mix interattivo di truffe, eccitanti basi tecnologiche decentralizzate e bufale.“Quindi, seguirai le orme di Ubisoft.

attraverso: ibtimes