UFC Vegas 39: Dern vs Rodriguez, live streaming UFC Vegas 39: punteggio di combattimento in diretta e scheda completa online

Turno 1 | FIN! Godinez reagisce e la rimanda sulla Terra e cerca di sottomettersi. Silvana solleva pazientemente il messicano dalle spalle. Preferisco il Loopy controllando il flusso del tessuto e sono riuscito a finirlo con una leva nel braccio.

Finisce nel primo! Tweet incorporato Mette il suo sigillo a terra e si sottomette a La Malvada #UFCVegas39pic.twitter.com/CVmMsicKQC ? UFC Espaol (UFCEspanol) 9 ottobre 2021

Turno 1 | Loopy va dritto con un gruppo e poi ottiene un takedown, mentre Silvana prova a difendere 2-1. L’argentino prova ad alzarsi, ma Lobby risponde.

Silvana due vittorie e due sconfitte, Mentre il messicano ha un record Di cinque vittorie e una sconfitta.

Tutti pronti a combattere LOOPY! Il messicano si misurerà contro l’argentina Silvana, arrivata in caso di emergenza dopo aver perso Sam Hughes.

Round 2 | è finita! Steve Garca ha avuto un dominio incredibile nel secondo round sulla tela per essere completamente punito con i martelli contro Ontiveros e la lotta è stata interrotta.

Turno 1 | L’antivirus lo sorprende con un inizio fatale, ma Garca risponde subito

Iniziamo a fatturare! Una lotta leggera tra due guerrieri che cercano la vittoria tramite TKO.

UFC Vegas 39 Saranno in grado di sintonizzarsi dalle 14:00 ET e dalle 11:00 PT, mentre sono in Messico e Colombia saranno all’una del pomeriggio.

puntando a ESPN Deportes, Star Plus e Fox Sports.

Il Il combattente messicano sale nell’ottagono Intorno alle 14:30 ET e alle 13:30 dal Messico. Puoi seguirlo su ESPN e Fox Sports. Oltre a Star Plus.

Ciao! Ciao e benvenuto, minuto per minuto da UFC Vegas 39, dove avrai tutta la potenza dei combattenti Latino americano. combattente argentino silvana jimmy Presenterà la sua offerta nell’Ottagono per affrontare il messicano Lupita Bontà, D’altra parte, il prezzo della colombiana Sabina Mazo sarà di 135 sterline in Maria Ajapova. Ma la lotta che metterà in evidenza tutto è Mackenzie Dern contro Marina Rodriguez.

Quindi non lasciate i vostri posti, vi forniremo tutti i dettagli Un cartellone pubblicitario dell’APEX di Las Vegas.