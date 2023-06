Un libro presentato in Colombia sul filosofo cubano Pablo Guadarrama (+ foto)

Pablo Guadarrama González. Il filosofo latinoamericano è stato presentato ieri sera dal suo autore, Carlos Rojas Osorio, all’Auditorium Sabio Caldas dell’Università Francisco José de Caldas, a Bogotà.

“È molto importante che mi abbiano dedicato un libro. Mi sembra un riconoscimento non solo di me come persona, ma anche di quello che siamo come prodotto della Rivoluzione cubana, delle condizioni che ci hanno permesso di diventare quello che siamo”, ha detto Guadarrama a Prensa Latina.

Ha aggiunto, quindi, “Penso che sia un libro che non è solo per me, è per la mia gente e questa è la più grande soddisfazione che si possa avere”.

Questo lavoro diventa un impegno a continuare il suo lavoro educativo, scientifico, filosofico e investigativo, sottolineato dall’autore di testi come l’umanesimo nel pensiero latinoamericano; Pensiero filosofico latinoamericano: umanesimo contro alienazione; Marxismo e antimarxismo in America Latina, tra gli altri.

Secondo Carlos Rojas Osorio, la sua “passione per lo studio del pensiero filosofico e politico dell’America Latina non è un’idiosincrasia sciovinista, ma piuttosto la giusta affermazione che il pensiero critico e l’emancipazione non sono monopolio di nessun popolo o nazione, nemmeno dell’Occidente”. .

Ha sottolineato che “la filosofia è presente in America Latina e nei Caraibi, così come in India, Cina e Occidente”.

Rojas Osorio ha spiegato a Prensa Latina di essere stato ispirato a scrivere questo libro dalla devozione di Guadarrama alla filosofia latinoamericana.

Ha spiegato che aveva lavorato direttamente alla creazione di questo libro per due anni, ma prima aveva rivisto molti dei suoi lavori come Cos’è l’epistemologia, l’universale e il particolare nella cultura, tra gli altri, e ha visto che poteva completare questo lavoro.

Pablo Guadarrama González. Il filosofo latinoamericano ha una struttura cronologica, mentre Rojas Osorio fornisce un’esposizione di ciascuno dei libri dello scrittore cubano, ad eccezione dell’ultimo.

Alla fine, riassume il marxismo sostenuto da Guadarrama e l’umanesimo come centro del suo pensiero.

Alla presentazione hanno partecipato gli accademici Jairo Estrada, Omar Calderón, Leonardo Tovar e Eduardo Bermudez.

