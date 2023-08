Un nuovo spazio geek da non perdere – FayerWayer

11 agosto 2023 alle 18:30

All’Espacio Glitch, i partecipanti potranno immergersi nel meraviglioso mondo dei geek, dove troveranno progetti, laboratori, musica dal vivo, costumi, videogiochi e molte altre sorprese.

Questo evento promette di essere un’esperienza unica per gli appassionati di musica, anime e videogiochi. Con un’atmosfera vivace ed energica, Espacio Glitch offre l’opportunità perfetta per godersi la cultura pop in tutto il suo splendore.

Tra i punti salienti di Espacio Glitch ci sono gli ospiti speciali. Tricker, Potato Kun, Royals Dance Cover e Jokaren / Cosplay saranno disponibili per interagire con i partecipanti e condividere la loro passione per il mondo geek. Questi artisti e cosplayer di talento si esibiranno in esibizioni dal vivo, dibattiti e sessioni fotografiche, durante le quali i fan potranno incontrare da vicino i loro artisti preferiti.

Stand e negozi tematici

Inoltre, i visitatori potranno godere di un’ampia gamma di chioschi e negozi specializzati, dove potranno acquistare prodotti esclusivi legati ai loro film, serie, videogiochi e anime preferiti. Dalle action figure all’abbigliamento e agli accessori, Espacio Glitch ti copre.

Comprenderà presentazioni di band e artisti che interpreteranno temi iconici di film, serie e videogiochi. Dove i partecipanti possono assistere a concerti dal vivo e godersi le vibrazioni delle loro canzoni preferite.

Espacio Glitch è il luogo perfetto per immergerti nella cultura pop e goderti tutto ciò che il mondo di GEEK ha da offrire. Con attività per tutti i gusti e tutte le età, questo evento promette di essere un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica, anime e videogiochi.

Espacio Glitch si trova nel Mall Plaza e sarà nel nostro paese fino al 27 agosto, tutti i fine settimana, dalle 11:00 alle 20:00. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti potete visitare il sito tra bambini