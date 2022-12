Elden Ring è stato premiato come miglior gioco dell’anno ai The Game Awards

È caduto stamattina Cerimonia di premiazione del gioco Dove i migliori giochi sono selezionati da ogni categoria. Inoltre, durante la cerimonia, Valve dava Steam Deck ogni minuto Il che rende le nomination e i premi più interessanti. Quest’anno Gioco dell’anno (GOTY) È stata scattata da uno dei più acclamati, Anello Elden. Un gioco che è stato un successo sin dal suo lancio e non ci ha deluso come abbiamo visto nelle notizie sin dal suo lancio.

Tra i finalisti per il miglior match, Il dio della guerra, Ragnarok, non è stato lasciato indietro che è riuscito anche a vincere alcuni premi come il miglior lungometraggio o la migliore colonna sonora e musica del gioco. Un totale di 6 premi Ho appena ricevuto questo gioco appena rilasciato da Sony. Altri premi più specifici sono andati ad altri titoli, tra cui il miglior gioco sportivo/di guida Granturismo 7 E il miglior gioco di eSport è stato il gioco gratuito coraggioso Di proprietà di Riot Games.

I giochi per console Nintendo, che recentemente abbiamo visto il successo di Pokemon, hanno avuto successo anche con titoli come Splatoon 3 come miglior gioco multiplayer e Kirby e Forgotten Land come miglior famiglia o gioco. La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears Come Miglior inizio partita. Tra questi, titoli come Call of Duty: Modern Warfare II o Resident Evil 4 hanno gareggiato.

Una festa piena di passione come ormai la conosciamo Qual è il miglior gioco elogiato dal pubblicoche d’ora in poi otterrà sicuramente più consensi, catturando l’attenzione di alcuni che sono passati inosservati.

