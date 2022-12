The Hole in God of War Ragnarok: come raggiungere l’area segreta di Vanaheim

Dio della guerra Ragnarok Contiene una serie di missioni aggiuntive e secondarie che puoi completare durante la trama principale o dopo averla completata. Una di queste missioni ti porterà alla scoperta di un’area straordinaria conosciuta come fossa.

Questo si trova all’interno di Vanaheim, ma poiché inizialmente non si riflette sulla mappa del mondo, molti giocatori ignorano questa posizione misteriosa aggiuntiva. Affinché ciò non accada a te, ti diciamo tutto ciò di cui hai bisogno per superare Area segreta di God of War Ragnarok.

Come raggiungere l’area segreta di God of War Ragnarok in Vanaheim: The Crater

Per accedere a The Crater in God of War Ragnarok, ti ​​consigliamo di completare la storia principale, anche se è possibile accedervi prima di finirla. Tuttavia, ci deve essere Cancella il percorso chiamato Creatures of Prophecy.

Dopodiché ti permetterà di completare il tuo missione secondaria conosciuto come L’odore della liberazione. Questo verrà attivato dall’accampamento di Freyr e ci invita a seguire le tracce del segugio che si intrufola tra i cespugli di Vanaheim.

L’indicatore è in piena vista sulla mappa e dopo essere avanzato lungo il percorso, salterai in una scena in cui ti sposterai in una nuova area. Lì sbloccherai un accesso misterioso per poter viaggiare a El Cráter ogni volta che vuoi.

