Questa caffettiera LG miscela caffè da due diverse capsule ed è ispirata all’Apollo 11

Le caffettiere sono state con noi per tutta la vita in casa, anche se possiamo considerare i modelli a capsule più recenti, perché sono un fenomeno più moderno. Queste macchine da caffè, che molti chiamano Nespresso per la popolarità di queste capsule, ci hanno sempre offerto un’esperienza molto personale, con centinaia di tipi di caffè, dai quali abbiamo potuto sperimentare i sapori più sorprendenti. LG Ora si spinge ancora oltre e propone una nuova caffettiera capace di fondere il gusto di due diverse capsule, vi raccontiamo come.

Ecco come funziona la macchina da caffè LG DUOBO

Questa nuova caffettiera è stata presentata oggi, 20 luglio, una data che non è affatto casuale, da allora 54 anni fa oggi, l’Apollo 11 atterrò per la prima volta sulla luna. Questo è un aspetto importante di questa macchina da caffè, poiché il suo design è dominato da una chiara ispirazione spaziale e con una certa aria vintage. Oltre al suo design, questa caffettiera si distingue sopra ogni altra cosa Sistema a doppia capsulain grado di creare esperienze di degustazione del caffè molto migliori del solito.

Il sistema di estrazione del caffè in questo nuovo modello miscela il caffè in due strati. In questo modo possiamo mettere due capsule di diversi tipi di caffè, più o meno intensi, e di diverso colore di sapore. E non solo, perché con l’app DUOBO installata sul cellulare possiamo controllare facilmente l’intero processo di preparazione del caffè. così tanto che Dallo schermo del telefono possiamo impostare alcuni parametri dalla caffettiera

Come Ad esempio la temperatura alla quale viene servito, qualcosa di importante e insolito nella maggior parte delle macchine da caffè. così come La pressione alla quale viene estratto il caffè. In questo modo abbiamo infinite possibilità di personalizzazione del caffè. E la cosa migliore è che è compatibile con capsule di caffè di diversi produttori, quindi la varietà di caffè possibili è davvero travolgente. La caffettiera è dotata della tecnologia più recente. Tutto quello che devi fare è guardare il display IPS Full HD.

In esso puoi anche accedere a informazioni aggiuntive su ciascuna capsula di caffè Ci offre un’animazione esclusiva durante la preparazione del caffè. Insomma, è una macchina da caffè moderna che offre un nuovo modo di gustare il caffè, e ha un design che non passerà inosservato nella nostra cucina e nemmeno nel soggiorno. Il nuovo Duobo di LG Labs ha debuttato su Kickstarter, con una campagna di finanziamento che ha già colpito nel segno.

Dal momento che possiamo ottenerlo a metà prezzo, a un costo ragionevolmente interessante se parliamo di un prodotto esclusivo come questo. Ed è sul suo Kickstarter Il suo prezzo di partenza è di circa 355 euro Tanto per cambiare, le prime unità consegnate a dicembre. LG garantisce di offrirlo alla metà del prezzo rispetto al costo previsto. E noi ci crediamo, perché a questo prezzo e con tutta la tecnologia che contiene, ci sembra una caffettiera accessibile. Inoltre, è una vera icona del design che aumenterà sicuramente il suo valore nel corso degli anni.