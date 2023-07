Codici di riscatto Honkai Star Railway luglio 2023 – Ottieni premi gratuiti facili

La versione 1.2 di Honkai Star Rail uscirà quest’estate! Tra i tanti eventi e novità che determineranno questo aggiornamento, segnaliamo in particolare l’uscita di Blade, un personaggio carinissimo che la community sta osservando da diverse settimane. distruzione dal marito Ora è richiamabile al momento della stesura di questo documento. E se vuoi ottenere la tua giacca il prima possibile, perché negarti i bonus gratuiti offerti dai popolari codici coupon?

Luglio 2023 è particolarmente dolce in quest’area e noteremo che HSR è più generoso del suo fratello maggiore Genshin Impact in termini di gettoni estivi attivi riscattabili.

Il contenuto verrà mostrato dopo un breve annuncio

Token attivi a luglio 2023

2SP2XE4YBJBB

bene 1024

Sorpresa 1024

REGALO STARRAIL

BTN5EL69P6K3

avvertimento: I codici di riscatto hanno un “periodo di scadenza” molto variabile. Alcuni muoiono dopo poche ore. Ti consigliamo vivamente di approfittarne una volta scoperto.

Come riscattare i codici su Honkai Star Rail?

Il processo di riscatto dei codici è simile a quello che già conosci, ma ti mostreremo come riscattare i coupon in questo gioco. Ci sono due modi diversi per farlo.

attraverso il sito ufficiale

arrivare a La pagina ufficiale di riscatto del codice Honkai Star Rail

Accedi con il tuo account HoYoverse (o HoYoverse Pass) e seleziona il tuo server

Inserisci il codice

Ricevi la ricompensa nella posta del gioco

nel gioco

Fare clic sul menu di pausa (pulsante in alto a sinistra).

Fare clic sull’icona dei tre puntini “…”.

Seleziona “Riscatta codice”.

Inserisci il tuo codice per ottenere i tuoi premi direttamente nella tua casella di posta.

Per ulteriori suggerimenti e trucchi per Honkai Star Rail, sentiti libero di dare un’occhiata alla procedura dettagliata completa del gioco con tutte le build dei personaggi e la posizione delle risorse da raccogliere, nonché le ultime notizie e informazioni sugli stendardi e l’imminente battaglia. Adesivi per teste!