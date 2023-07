Una casa di campagna che porta lo stile country caldo e moderno a un altro livello

Il Wisconsin (Stati Uniti) si distingue per le sue foreste lussureggianti e la natura abbondante. Là, vicino a un lago, questo Cottage ispirato alle cabine classicheFuga estiva per una giovane famiglia. Quando hanno acquistato l’edificio, degli anni ’60, non era stato ristrutturato da allora, quindi aveva bisogno di un aggiornamento. Il progetto è stato realizzato dall’architetto Susanne Nakers Ludwig de Progettazione dell’LNA. Il design degli interni è stato curato da Victoria Sass di Prospect Refuge Studio, Chi ha creato spazi caldi e accoglienti, come ci si aspetta da una casa vacanza, ma con tocchi audaci e motivi inaspettati.

IL Legno di quercia biancapresente ovunque, rivestendo pareti e soffitti, in armonia con l’ambiente, caldo, naturale, accogliente… Victoria Sass sceglieva pezzi, tessuti e accessori che esaltassero quelle sensazioni, mobili in legno quasi grezzo, tessuti dalle trame morbide, pietre e toni neutri, etc Dichiarazione di intenti all’ingresso, scatola di legno di benvenuto; La cucina bianca e legno, allo stesso modo, è anch’essa realizzata in rovere bianco, insieme a marmo bianco con infissi in ottone; Sala da pranzo anche con il legno come protagonista, ecc. È nel soggiorno che i colori e le fantasie iniziano a risaltare. Più tardi, ad esempio, nelle camere dei bambini trionfano colori più giocosi, a parte la disposizione dei mobili – realizzati su misura – che ricordano le colonie estive. Tessili con fantasie un po’ più intense sono stati introdotti anche in altre moderne camere da letto in stile country. Nei bagni, poi, lo studio di interior design sorprende con alcuni rivestimenti in piastrelle disegnati per l’occasione dalla stessa Sass, il tutto senza perdere di vista i toni della natura circostante, che sono, del resto, la ragione ultima di questa scelta familiare. Una vacanza ideale per le vacanze.

READ Gravity Media produce Pho3nix Sub7 Sub8 Triathlon con Haivision Ingresso rivestito in rovere bianco con tappeto a scacchi Nordic Knots sul pavimento. Matteo Williams

Soggiorno con divano componibile Sancal e poltrone Lawson-Fenning. Matteo Williams

Fireside è una poltrona Lawson-Fenning e arazzi di Kelly Forslund. Matteo Williams

Tavolo Delaespada con sedie Stellar Works. Matteo Williams

Gathering Table Co. Il tavolo e le sedie Gubi sono realizzati su misura. Plafoniera per dispositivo. Matteo Williams

La cucina è in rovere con piani in marmo Calacatta. Feci di Delaespada. Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

Matteo Williams

www.prospectrefugestudio.com