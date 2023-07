Nei prossimi quattro anni, l’80% degli asset immobiliari sostenibili sarà più redditizio

Quasi un quinto degli obiettivi dell’Agenda 2030 sono legati ai programmi Economia circolare. Prendersi cura dell’ambiente e combattere il cambiamento climatico sono diventati valori che fanno già parte di tutti i settori di questa società, e infatti le aziende spagnole emettono il 35% in meno di emissioni di carbonio rispetto alla media europea, secondo i dati raccolti dalla società di indici ESG ESG Deepky.

La situazione è sempre più ottimista, visto che anche in Spagna c’è il piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza dell’economia Il piano della Spagna, un’iniziativa che propone per l’agenda urbana spagnola la costruzione di 20.000 case nuove ed efficienti dal punto di vista energetico, azioni direttamente correlate alle ambizioni lanciate dal governo nel 2018: ottenere il 75% dell’elettricità da energie rinnovabili prima del 2030 e il 100% prima . 2050.

Allo stesso modo, secondo lo studio “Integration of ESG into Commercial Real Estate Investment” di Deepki, si ritiene che il 79% degli asset immobiliari sostenibili sarà più redditizio nei prossimi quattro anni. Per questo motivo, sempre più aziende vogliono investire in immobili sostenibili e contribuire così a ridurre l’impatto ambientale.

“La sostenibilità nel mondo degli affari persegue obiettivi che vanno oltre il valore economico, come il collegamento con un pubblico più informato, anche se la verità è che esiste anche una relazione diretta con l’aumento della competitività, l’innovazione e la riduzione dei costi, vantaggi essenziali della produzione. Per affari.” Monica Martinez, Vice Preside e Responsabile Amministrazione, Finanza e Risorse Umane di TBS Education-Barcellona.

Barcellona è direttamente impegnata nella sostenibilità a @22H

Lui Patto globale delle Nazioni Unite Si stima che il 2023 sia un anno importante per i progressi nella sostenibilità d’impresa per le imprese, e al momento sono avvantaggiate le aziende private, che nell’86% dei casi, contro il 49% nel caso delle aziende pubbliche, hanno già attuato misure o politiche legate all’economia circolare. Barcellona, ​​infatti, è stata una delle città spagnole più innovative in questo senso, con la creazione di uno spazio tecnologico che comprende edifici direttamente impegnati nel design e nella sostenibilità, come nel caso di 22@, che possiede già il 76% dell’area appaltata corrispondenti a edifici ad alta efficienza energetica.

In questo senso, business school TBS Education – Barcellona, ha anche progettato un piano direttamente correlato alla sostenibilità nella progettazione del nuovo edificio situato in questa zona di Barcellona. La nuova struttura innovativa e totalmente rispettosa dell’ambiente ha recentemente ottenuto le certificazioni LEED GOLD e WELL Platinum per il suo impegno verso elevati standard di qualità e sostenibilità. L’accreditamento LEED posiziona TBS Education-Barcelona come un simbolo di sostenibilità riconosciuto a livello globale, accreditato da un intero settore di organizzazioni e individui impegnati che stanno aprendo la strada alla trasformazione del mercato. Per essere certificato LEED, un edificio deve soddisfare standard prestazionali specifici in diverse categorie, tra cui energia, atmosfera, materiali, risorse, qualità dell’ambiente interno ed efficienza idrica.

Da parte sua, l’accreditamento WELL si riferisce al fatto che TBS Education-Barcelona ha un ambiente migliore per dipendenti, clienti e visitatori, maggiore produttività e soddisfazione dei dipendenti; Quindi, mantenendoli all’interno dell’azienda. Con questo, TBS Education-Barcelona continua a lavorare per portare la scuola al livello successivo.

HRDigitale