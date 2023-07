Gemini ha citato in giudizio Barry Silbert e DCG, accusandoli di frode

Dopo aver minacciato di farlo per mesi, la Gemini Trust Company ha accusato Digital Currency Group (DCG) e il suo CEO Barry Silbert di frode in una causa intentata venerdì.

In La lamentelaL’exchange di criptovalute con sede a New York sta accusando DCG, la società madre della fallita società di asset digitali Genesis, e il suo fondatore di aver fatto “dichiarazioni e omissioni false, fuorvianti e incomplete a Gemini”.

Gemini e Genesis hanno avuto una battaglia pubblica su Gemini Earn, un programma che consente agli utenti di guadagnare tra lo 0,45% e l’8% di interesse per il deposito della loro criptovaluta. Genesis era il partner principale del servizio.

Gemini ha affermato di ritenere che il denaro dei clienti di Earn venga prestato da Genesis in un modo che riduca al minimo il rischio e generi un ritorno sui loro depositi.

“Quelle erano bugie”, ha scritto Gemini nella sua causa. “Si è scoperto che Genesis stava sconsideratamente facendo ingenti somme di denaro a una controparte che gli imputati sapevano stava usando quelle ingenti somme per alimentare una rischiosa strategia di arbitrato”.

DCG non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento Decodificare.

DCG, che possiede Genesis e gestisce Cryptocurrency Grayscale, è un gigante nel settore delle criptovalute.

Durante il picco della fine del 2021, quando la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha raggiunto il massimo storico di $ 3 trilioni, DCG aveva quasi $ 50 miliardi di asset in gestione. Ma alla fine dello scorso anno, la società ha scritto in un rapporto del quarto trimestre agli investitori che aveva 5 miliardi di dollari in bilancio.

Genesis, che è di proprietà di DCG, ha interrotto i prelievi nel novembre 2022, spingendo gli utenti e il fondatore di Gemini a minacciare azioni legali contro la società.

Nei mesi successivi scoppiò una faida pubblica. Cameron e Tyler Winklevoss, co-fondatori di Gemini, hanno chiesto a Genesis di elaborare un piano per rimborsare il prestito di 900 milioni di dollari di Gemini a Genesis Global, che ora è in bancarotta.

Silbert e DCG hanno chiesto più tempo a gennaio. Poi, a febbraio, sembrava esserci un accordo tra le due società di pagamento. Ma alla fine di maggio, le cose erano già peggiorate: Genesis ha mancato il pagamento di un prestito di 630 milioni di dollari.

Gemini ha fatto un’offerta finale per ristrutturare il debito di Genesis per evitare una causa all’inizio di questa settimana e ha pubblicato una lettera aperta – una delle tante – in cui si accusa il coinvolgimento di Silbert in “comportamento fraudolento”.