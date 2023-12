Samsung vuole essere anche leader nell’hardware per le auto elettriche. Il tuo nuovo sensore della fotocamera ne è la prova

Parlare di ISOCELL in generale significa parlare dei famosi sensori che Samsung produce per i telefoni cellulari. È installato sia sui telefoni di punta dell’azienda, come il Samsung Galaxy S23 Ultra, sia su alcuni dei suoi diretti concorrenti.

Nonostante sia uno dei leader nel settore dei dispositivi mobili, Samsung vuole entrare a pieno titolo nel settore automobilistico. A livello di sensore, questo verrà fatto utilizzando Isocell Auto 1H1Lui Nuovo sensore di immagine automobilistico per ADAS Realizzato da zero per questo scopo.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida, oltre ad essere obbligatori nelle auto nuove, sono essenziali per determinare la sicurezza di un veicolo. Lui Isocel 1H1 Si tratta di un sensore da 8,3 megapixel con tecnologia CornerPixel, una struttura che promette di rispondere con precisione sia in ambienti molto luminosi che bui. Ha una dimensione di 1/1,7 pollici ed è in grado di registrare con un frame rate di 36 fps.

I piccoli fotodiodi del sensore catturano la luminosità a bassa saturazione, mentre i pixel più grandi assorbono la massima luminosità. Anche la struttura del sensore è più lunga Evita le palpitazioni Per oggetti come semafori, fari a LED per auto o segnali stradali per rilevarli nel modo più accurato possibile.

È anche in grado di catturare scene quasi senza vibrazioni (cosa normale quando registriamo e giriamo in movimento), per aiutare a catturare meglio gli oggetti che potrebbero incrociare il nostro cammino per strada.

L’implementazione del sensore è soggetta alla volontà del produttore. Samsung spiega che può essere utilizzato per misurare le informazioni sull’auto, sebbene i dispositivi siano disponibili per i marchi da integrare come ritengono opportuno.

Immagine | Mini

