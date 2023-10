Una città in Italia offre 33.000 dollari al mese per viverci: quali sono i requisiti?

In una città italiana che offrono, di fronte alle preoccupazioni per la sua popolazione in diminuzione drastica 28.000 euro ($ 33.000) Vivere lì, a pochi km dalla spiaggia. Chi vuole accedere deve soddisfare un solo requisito.

Questa è la zona CalabriaDifficilmente una città tranquilla 2.000 persone L’obiettivo è che i nuovi cittadini avviino la propria impresa o accettino proposte di professionisti specifici.

Tuttavia, per ottenere la domanda è necessario un requisito Deve avere meno di 40 anni Deve essere pronto a trasferirsi entro i prossimi 90 giorni.

Una città in Italia offre 33.000 dollari al mese per viverci.

Lo ha notato nel colloquio il consigliere regionale, Gianluca Gallo cnn Le tariffe saranno mensili e saranno in giro Da 800 a 1.000 euro in tre anni. Alle parti interessate può essere offerto un finanziamento una tantum per sostenere l’avvio di una nuova attività come un bar, un ristorante o un locale.

Chiamato “Reddito di residenza attiva”, il programma mira a stimolare l’occupazione in città e sarà lanciato nelle prossime settimane. Ciò è stato motivato dal timore che alcune comunità della regione potessero essere completamente spazzate via.