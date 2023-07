Voice Pen, una trascrizione del parlato in testo basata sull’intelligenza artificiale, sta crescendo in funzionalità

Abbiamo già parlato di Oasis come piattaforma che permette di trascrivere audio in testo e altro grazie all’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale, ma abbiamo anche parlato di altre opzioni simili, come Audio Pen, che è uno strumento web-based per due mesi di storia e durante questo periodo si ottiene una certa visibilità, comparendo su piattaforme come ProductHunt.

AudioPen è un servizio Freemiumche offre funzionalità limitate agli utenti di account gratuiti, migliorando al contempo le opzioni per gli abbonati, che potranno scegliere un account premium per $ 60 all’anno o $ 120 per tutta la vita.



Gli abbonati avranno più possibilità

Con un abbonamento, gli utenti possono registrare fino a 15 minuti per nota, ottenere spazio di archiviazione cloud illimitato, oltre a funzionalità come la possibilità di creare riepiloghi personalizzabili di testi lunghi, migliori capacità di ricerca, personalizzazione dei tag e altro ancora.

Audio Pen è un servizio sviluppato da Louis Pereira che utilizza l’API OpenAI chiamata Whisper per implementare le sue funzioni, con cui presto arriveranno nuove funzionalità, su cui lo sviluppatore sta già lavorando.

Libreria di stili per abbonati – Novità di oggi

A questo proposito, Pereira ha annunciato oggi che gli abbonati stanno aggiungendo una nuova abilità chiamata Libreria di stili di scrittura, con la quale possono cambiare le loro note in stili diversi, a seconda delle loro scelte.

Come descritto nel suo libro Conto Twitter:

Gli utenti Prime possono ora selezionare dinamicamente i pattern AudioPen da sovrascrivere subito dopo aver terminato la registrazione.

Aggiungi ai segnalibri i tuoi stili preferiti e registra i risultati senza preoccuparti del tuo stile di scrittura predefinito.

È necessario disporre di una connessione Internet permanente

Ad ogni modo, come sottolinea TechCrunch, trattandosi di un servizio basato sul web, gli utenti devono avere bisogno di una connessione internet stabile, dove nel caso di utenti di iPhone mobili, a causa delle peculiarità, devono concedere il permesso di accedere al microfono ogni volta che vanno per registrare una nota.

Ad ogni modo, è un progetto piuttosto interessante che è partito da un precedente esperimento che lo sviluppatore ha fatto da solo per esplorare tutte le possibilità dell’API OpenAI e, visti i risultati, ha deciso di creare un’app web-based standalone.

maggiori informazioni: Techcrunch

Credito immagine: AudioPen