Warrior’s Heart: The Space in Your Heart, Canzone di Enrique Iglesias di Telenovela di Alejandra Espinosa | TelevisaUnivision telenovelas nnda nnlt | Fama

La presentatrice televisiva Alejandra Espinosa farà il suo debutto in “Cuore di un guerriero”la nuova telenovela di Televisa e Univision, che andrà in onda per la prima volta Lunedì prossimo 28 marzo Attraverso il canale stellare. Questa produzione ha suscitato molte aspettative tra il pubblico, che ha voluto conoscere maggiori dettagli sul romanzo prodotto da Salvador Mejia.

maggiori informazioni: Chi è in “Corazón Guerrero”, la nuova Telenovela di Televisa e Univision

Sebbene non sia un melodramma stellare, Televisa punta molto su “Corazón Guerrero” e non ha risparmiato nulla per offrire al pubblico un prodotto di alta qualità.

La società non solo è riuscita a riunire una serie di personalità di spicco del piccolo schermo come Ana Martin, Eduardo Yanez, Gabi Spanic, Natalia Esperon, Sabine Mosser, Rene Casados ​​​​e Diego Oliveira, tra gli altri, ma ha anche puntato molto sul tema musicale con una canzone interpretata da Enrique Iglesias esclusivamente per la narrativa.

maggiori informazioni: Perché Alejandra Espinosa è apparsa in un abito da sposa?

“Corazón Guerrero” è una serie televisiva messicana prodotta da Salvador Mejia, che è una versione della storia argentina “Valientes” (Foto: Televisa)

“Space in Your Heart”, canzone di Enrique Iglesias di TELENOVELA “CORAZÓN GUERRERO”

“Corazón Guerrero” di Telenovela avrà un singolo principale interpretato dal cantante spagnolo Enrique Iglesias, un artista di statura internazionale che ha oltre 16 milioni di follower solo su Instagram.

La canzone eseguita da Enrique Iglesias per “Corazón Guerrero” si chiama “Espacio en tu corazón” ed è già apparsa in uno dei video promozionali del romanzo attualmente in onda in Messico.

Entusiasta che sarà Enrique Iglesias a cantare il tema principale di Telenovela, che segnerà il suo debutto da eroe, Alejandra Espinosa ha condiviso la notizia con i suoi follower sui social network.

Ricordiamo che non è la prima volta che il cantante spagnolo mette la sua voce in un melodramma. In precedenza, ha interpretato i temi musicali per produzioni Televisa di successo come “Quando mi innamorai” (2011) e “Quello che mi hai rubato la vita (2013)”.

Cos’è un “cuore di guerriero”?

“Warring Heart” è un adattamento della telenovela argentina “Valientes”, trasmessa nel 2009 sul canale El Trece.

Il romanzo racconta la storia di 3 fratelli, Jesus (Gonzalo Garcia Vivanco), Damian (Rodrigo Guirao) e Samuel (Cristian de la Campa), che vengono separati dopo la morte del padre e dati in adozione in famiglie diverse.

Dopo qualche tempo, Gesù riuscì a ricongiungersi con i suoi fratelli, che davanti alla tomba del padre giurarono di punire Augusto Ruiz Montalvo (Olivera), che distrusse la sua famiglia.

Da notare che “Warring Heart” arriverà prima in Messico e poi negli Stati Uniti, dove comincerà a trasmettere fino a dopo l’estate.