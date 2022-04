Will Smith si dimette dalla Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences

l’attore Will Smith In seguito ho deciso di dimettermi dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood L’incidente di lunedì agli Oscar 2022. L’attore è salito sul palco durante un monologo al presentatore Chris Rock e lo ha schiaffeggiato. famoso comico Chris Rock è stato responsabile di salire sul palco del Dolby Theatre Los Angeles presenterà l’Oscar al miglior documentario. Rock ha scherzato sulla storia della pretenziosa moglie di Smith, Odore Pinkett SmithHa detto che potrebbe prendere parte al sequel del “Tenente O’Neill”. Pinkett Smith soffre di caduta dei capelli e suo marito non ha accolto bene i commenti. È saltato fuori dal suo posto, è salito sul palco, ha schiaffeggiato il comico ed è andato dritto al suo posto.

Smith ha inviato una lettera in risposta a accademia Hollywood, che mercoledì scorso ha aperto un procedimento disciplinare contro di lui per “violazioni degli standard di condotta dell’Accademia”, che includono “contatto fisico inappropriato e comportamento offensivo o minaccioso”. “L’elenco delle persone che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei amici più cari e dei miei cari e tutti i partecipanti e i fan di tutto il mondo da casa”, ha detto Smith in una lettera compilata da Variety. L’attore ha sottolineato di voler concentrarsi su “coloro che meritano attenzione per i loro successi”, oltre a consentire all’Accademia “di tornare al meraviglioso lavoro che stai facendo per sostenere la creatività e l’arte nel cinema”.

Chris Rock rompe il suo silenzio

Il comico ha parlato per la prima volta durante lo spettacolo comico in Boston, “Tour della morte dell’ego”. Dice che “sta ancora elaborando quello che è successo”. Rock ha affrontato una gestione aggressiva delle controversie durante la premiere del film domenica scorsa chiedendo al pubblico In tono informale: “come è stato il tuo fine settimana?”Pietra

Ha confermato a Boston che “non aveva molto da dire” al riguardo al momento. Ha rivelato di aver scritto la sceneggiatura di “Standing Up” prima del fine settimana costoso.