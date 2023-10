L’installazione di Christo e Jeanne-Claude sull’Arco di Trionfo sarà riciclata dall’organizzazione ambientalista Parley for the Oceans

Arco di Trionfo, avvolto, Parigi, 1961-2021. Immagine © Jared Cholsky

Due anni fa, il 18 settembre 2021, veniva inaugurata Arco di Trionfo, avvolto, 1961-2021 Di Christo e Jeanne-Claude. L’enorme opera d’arte pubblica avvolse il memoriale parigino in più di 25.000 metri quadrati di tessuto argentato legati insieme da 7.000 metri di corda rossa. I materiali, tutti realizzati in polipropilene intrecciato, un tipo di materiale termoplastico, vengono ora riutilizzati, rinnovati e riciclati, secondo la visione degli artisti. La maggior parte dei materiali verrà convertita per servire usi pratici in futuri eventi pubblici a Parigi. La Fondazione Christo & Jeanne-Claude sta inoltre collaborando con Gagosian per portare i primi lavori di Christo nell’East End di Londra in una mostra aperta dal 6 al 22 ottobre 2023.

+5

Arco di Trionfo, avvolto, Parigi, 1961-2021. Immagine © Benjamin Loyseau © 2021 Fondazione Christo e Jeanne-Claude

Similmente ai precedenti progetti di Christo e Jeanne-Claude, tutti i materiali utilizzati per creare l’opera temporanea avranno una nuova vita. Negoziare per gli oceani Ha iniziato a riciclare 25.000 metri quadrati di tessuto blu-argento e 3.000 metri di corda rossa in polipropilene. I materiali stanno entrando nella fase di progettazione e produzione e, secondo il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, dovrebbero essere utilizzati come strutture ombreggianti, tende o padiglioni per i grandi eventi a Parigi, in particolare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024.

Vengono installate delle corde per fissare e fissare la tela sull’Arco di Trionfo. Immagine © Le Pre, per gentile concessione della Fondazione Christo e Jeanne-Claude 2021

Secondo Cyril Gooch, fondatore e amministratore delegato di Parley for the Oceans, i materiali saranno utili anche negli sforzi umanitari, come le tende progettate per proteggere la vita umana dalle pericolose ondate di caldo. Le strutture centrali in legno e acciaio sono state raccolte e riutilizzate da Les Charpentiers de Paris, ArcelorMittal e Derichebourg Environnement.

L’impegno costante di Christo e Jeanne-Claude è stato quello di riutilizzare, rinnovare e riciclare tutti i materiali utilizzati nei loro progetti. Ora stiamo dando una seconda vita all’Arco di Trionfo con l’aiuto dei nostri partner creativi. Non riesco a pensare a niente di più appropriato che riciclare quest’opera d’arte per un uso futuro a Parigi, una città così influente nella vita e nelle opere di Christo e Jeanne-Claude. – Vladimir Yavachev, direttore del progetto dell’Arco di Trionfo, ha concluso

Tessuto riciclato utilizzato in “Arc de Triomphe, Wrapped”. Immagine gentilmente concessa da Parley for the Oceans © 2023 Fondazione Christo e Jeanne-Claude

I primi lavori di Christo e Jeanne-Claude degli anni ’60 e ’70, costituiti da oggetti avvolti in tessuto o polietilene, saranno esposti nell’ambito di Galleria personalizzata Aperti dal 6 al 22 ottobre a Londra. Organizzata come progetto inaugurale della Open Series of Outside Projects di Gagosian, la mostra mira a fornire una visione dell’evoluzione degli artisti, dalla piccola alla grande scala, continuando l’idea di attirare l’attenzione sui dettagli trascurati nascondendoli alla vista.

Christo: i primi lavori; A cura di Elena Giona, 2023. Immagine © Lucy Dawkins, per gentile concessione di Gagosian

Christo: i primi lavori; A cura di Elena Giona, 2023. Immagine © Lucy Dawkins, per gentile concessione di Gagosian

Christo e Jeanne-Claude, nati il ​​13 giugno 1935 rispettivamente in Bulgaria e Marocco, erano artisti noti per i loro progetti di arte pubblica su larga scala. Jeanne-Claude è morta nel 2009 e Christo nel 2020, entrambi a New York City, la loro casa dal 1964. Hanno collaborato a opere monumentali come Wrapped Coast di Sydney, Terrace di Londra, Floating Piers dell’Italia, Surrounding Islands di Miami e The Gates in Central Park . . Il loro sodalizio inizia nel 1961 con lavori en plein air, ma i primi lavori di Christo sono da solista. In collaborazione, si sono concentrati su progetti pubblici e installazioni interne, lasciando un’eredità duratura nel mondo dell’arte. il tuo progetto finale, L’Arco di Trionfo è avvolto A Parigi è stato progettato nel 1961, ma è stato realizzato solo nel 2021, quando è stato visibile per più di due settimane tra il 18 settembre e il 3 ottobre dello stesso anno.