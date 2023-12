La via di fuga di Aitana dopo la rottura con Sebastian Yatra

Novembre si è concluso con un retrogusto amaro Aitana e Sebastian YatraSono due dei cantanti più importanti della scena musicale latinoamericana. Una persona che fa coppia da un anno, essendo stata testimone pubblica di una lunga amicizia, Ha ufficializzato la loro rottura Qualche giorno fa, però Non hanno mai confermato la loro relazione romantica– Quando il colombiano ha rilasciato dichiarazioni al programma televisivo messicano Telediario.

Dopo diverse settimane di indiscrezioni, il cantante ha spiegato di augurare buona fortuna alla catalana con queste parole: “Ci amiamo moltissimo con lei, siamo e saremo grandi amici nella vita e Al momento siamo entrambi singleHa aggiunto: “Ognuno di noi vive a modo suo, ma io la amo moltissimo e quest’anno abbiamo vissuto una bellissima storia”.

Mentre il duello si svolgeva, Aitana ha concluso le ultime date del suo tour latinoamericano, con tappe BogotàColombia – la patria originaria degli Yatra – dove il cantante è crollato sul palco ed è scoppiato in lacrime, e in Lime, Perù. Dopo il suo ritorno in Spagna, l’artista è arrivata a Madrid il 2 dicembre, dove martedì ha tenuto nuovamente un concerto al WiZink Center e ha risposto francamente alla stampa riguardo alle speculazioni secondo cui… Possibili legami con Rels B o con il tennista Carlos Alcaraz.

traduttore bambiniChi risiede in Spagna fino a dopo le celebrazioni natalizie, ha mostrato attraverso i suoi social network le idee che pensa e a cui ricorre in questi giorni difficili, in cui si sta abituando a una nuova realtà emotiva. Lo dimostrano le ultime foto che ha postato sul suo profilo Instagramt le onde, il mare e i giorni trascorsi quest’anno a ZaraozPaesi Baschi, serve come mezzo di fuga e incoraggiamento per il cantante.

Alcune immagini accompagnate da un testo breve e conciso: “Uscì nell’arcobaleno… 💭🤍” che potrebbe evocare un doppio significato sulla tempesta di cui ha goduto nella cittadina basca e la speranza di ritrovare la calma emotiva dopo il turbine di sentimenti che dovranno coniugarsi per vivere la tournée più importante della loro carriera e attraversare una situazione delicata a livello personale.

